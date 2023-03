Fernando de Haro: "La familia hace una tarea social, y habrá que tener políticas fiscales coherentes con esto"

Audio

A estas alturas seguro que conoces la historia. Sofi Rodríguez es una joven madre argentina que ha colgado un mensaje en redes sociales, porque ha tenido gemelos, y dice así: "Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál". Los problemas de una madre que tiene trabajo para cuidar a sus gemelos y para poder reconocerlos.

Como también sabes, los gemelos se desarrollan en la tripa de la madre a partir de dos células genéticamente iguales, que crecen conjuntamente. Estamos ante algo parecido a una clonación natural. Esto es lo fascinante y lo vertiginoso de los gemelos, que son genéticamente iguales pero que son dos personas diferentes.

Al enterarme del caso de Sofi Rodriguez, la madre que no sabía indentificar quien era quién, me he acordado de una cosa que decía uno de los grandes científicos españoles que ha muerto hace pocas horas. Te estoy hablando de Francisco J. Ayala. Era un genetista, participó en la secuenciación del genoma humano y trabajó muchó en la evolución humana. Francisco J. Ayala, católico, se enfrentó con unas corrientes que hay en Estados Unidos, que son las corrientes creacionistas. En contra de todas las evidencias científicas, dicen que el hombre fue creado exactamente como se cuenta en la Biblia, sin tener en cuenta que la Biblia no pretende ser un manual de evolución. Ayala explicaba que la evolución era la forma de la creación.

La historia de los gemelos me ha recordado a Ayala porque Ayala explicaba que "el genoma no es suficiente para saber lo que somos". "Se pueden clonar los genes, pero no las personas". Ayala ha tenido un final de vida bastante complicado. Perdió todos sus cargos acusado de hacer comentarios sexualmente sugerentes a alguna compañera. Esto provocó que lo echasen de la universidad, y parece que al final se trataba de una revancha académica. Contaremos con su conocimiento y, sobre todo, con esta afirmación tan contundente: "el genoma no es suficiente para saber quiénes somos".

En la crisis de 2008, como en esta crisis, la gran red de solidaridad fue la familia. Y ahora la ministra de Hacienda, la ministra Montero, parece que se ha dado cuenta y quiere subrayar este valor social de la familia. De hecho, este fin de semana ha subrayado que en realidad subir las pensiones y pagar las pensiones es una forma de hacer política social. Lleva razón la ministra. No sé si las pensiones de los mayores sirven para salir los nietos o los hijos, pero sí para mantener familias a flote.

El PSOE pertenece a la tradición socialdemócrata, y a una tradición que le da el protagonismo, sobre todo, al Estado. Es estatalista como tradición. El Estado recauda, el Estado garantiza la educación, garantiza la sanidad universal y otros servicios. Eso está muy bien, esto no lo cuestiona nadie, pero la socialdemocracia del PSOE, no la de los países del norte de Europa, considera que la familia, para que haya abuelos que repartan la pensión tiene que haber hijos y nietos, que la familia es algo política y socialmente neutro. O sea, si alguien quiere tener hijos, pues muy bien. Si alguien quiere ser single, pues muy bien. Pero la familia que tiene hijos y luego nietos no es socialmente neutra como ha descubierto la ministra de Hacienda. Esa familia hace una tarea social, redistribuye renta, cuida a los nietos, cuida a los mayores. Y si es así, como dice la ministra, habrá que tener políticas fiscales coherentes con esto. Tendrán que pagar menos impuestos, o tendrán que tener una pensión diferente los abuelos con nietos.