Fernando de Haro: "Este Gobierno quiere hacer ideología con la lengua"

Audio

Las redes sociales estan incendidadas con lo de Consejo de Ministras. Yolanda Díez e Irene Montero utilizaron esa fórmula en vez de habler de Consejo de Ministros. Han sustituido el masculino genérico por el femenino genérico que en realidad no existe en el español de la calle. En este estudio estamos Pilar Cisneros y yo, y yo no digo nosotras, digo nosotros que no significa que los dos seamos chicos. Porque en el español de la calle hay un masculino genérico para hablar de un grupo con chicas y chicas. La RAE en Twitter ha aclarado que si el órgano de Gobierno estuviera constituido solo por mujeres, habría de denominarlo "Consejo de Ministras"; pero esa fórmula no es gramaticalmente aceptable si en el Gobierno hay ministros varones. Este Gobierno quiere hacer ideología con la lengua, lo de Rajoy era más rustico cuando llamaba crédito a la banca a lo que era un rescate en toda regla. El poder siempre expresa sus pretensiones de cambiar el mundo cambiando el modo en el que la gente-gente llama a las cosas.

Y el que se ha vuelto hoy a empeñar en darle la vuelta a la realidad como si fuera un calcetín ha sido Puigdemont. El de momento eurodiputado Puigdemont ayer pudo evitar las preguntas que le planteaban los eurodiputados del PP y de Ciudadanos, pero hoy no ha podido evitar el chorreo que le ha echado la exministra Dolors Montserrat.

Audio

Puigdemont le ha contestado que Dolors Monserrat no repeta la presunción de inocencia y que no pesa sobre él ninguan condena. ¿Pero cómo va a pesar sobre Puigdemont condena alguna si se ha fugado de la Justicia? Puigdemont ha terminado, como hemos escuchado, echándole la culpa al malvado Estado español por no respetar el derecho. Le dice el mango a la sartén. Que un fugado de la justicia acuse al Estado español de no respetar las leyes es lógico. Lo que no es lógico es que un vicepresidente del Gobierno lo haga. Y es lo que hizo ayer Iglesias cuando acusó a los jueces españoles de no acatar las resoluciones de los tribunales europeos.

Audio

Iglesias vicepresidente hace suyo el discurso del independentismo. Este Gobierno se ha metido hasta lo más hondo del avispero independentista. Esta mañana Torra ha amenazado con convocar elecciones si el Supremo confirma su inhabilitación y el Parlamento de Cataluña la ejecuta.

Audio

Este mensaje de Torra es una amenaza para el Parlament de Cataluña y para ERC. Si el Parlament de Cataluña no desobedece al Supremo, hay elecciones y vuestra mesa de negociación con Sánchez vuela por los aires. Es muy llamativo que Rufián se haya dado mucha prisa en decir que hay que blindar la mesa de negociación aunque Torra convoque elecciones. Ahora se entienden mejor las prisas de Sánchez por la investidura. Puigdemont y Junqueras se pelean por la hegemonía del independentismo sobre la mesa con mantel de hilo que les ha preparado Sánchez.