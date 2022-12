Fernando De Haro: "Estaríamos encantados de que las medidas de Marlaska sirvieran para algo"

Audio

El mundo de la crónica rosa acaba con un bombazo. Aviso que sobre estas mi ignorancia es infinita y puedo cometer graves errores. Isabel Preyler y Mario Vargas Llosa han anunciado que se separan definitivamente. De Isabel Preysler no se nada, a Vargas Llosa lo leí con pasión durante algunos años. Es mejor novelista que ensayista.

La relación empezó, al menos oficialmente, en junio de 2015, tan solo un mes antes, el nobel celebraba sus bodas de oro con Patricia, su mujer, junto a sus tres hijos y nietos en Nueva York. Los personajes del papel cuché siempre se acaban, de un modo u otro, convirtiendo en referencias. ¿Cuántas parejas se separan al año en España? No lo sabemos porque solo tenemos datos de los matrimonios. En España la cantidad de parejas que se casan es bajo, se casan cuatro personas de cada mil y cada año se divorcian algo más de 90.000. Son estadísticas importantes pero dicen poco. Sería bueno saber qué cantidad de sufrimiento provoca algo como lo de Isabel Preysler y Vargas Llosa. Da igual que los dos sean ricos y famosos, al final en las cosas importantes todos nos parecemos. En el comienzo de una relación de pareja siempre hay el brillo de una ilusión.

Ese brillo se convierte en una trampa bestial para algunas, demasiadas, muchas mujeres. Mantienen o han mantenido una relación con hombres que las consideran de su propiedad. Estamos viviendo un mes negro de violencia contra las mujeres. Dos mujeres han sido asesinadas en las últimas 28 horas. Uno de los casos ha sido especialmente terrible, como sabes una mujer de 34 años y a la que le quedaba apenas una semana para dar a luz a su bebé, que también ha muerto, ha sido apuñalada en la noche de este miércoles por su expareja, de 52 años, en Escalona (Toledo). En Madrid, un hombre de 37 años ha asesinado también a puñaladas este miércoles a la hija de su expareja. Estamos este año en 49 víctimas. Desde hace algunos años, con pequeñas variaciones, tenemos números similares: el ministro Marlaska ha prometido nuevas acciones

Estaríamos encantados de que las medidas de Marlaska sirvieran para algo. Gobierno, estaríamos encantados, campaña ¿Entonces quién?

En contra de lo que dicen algunos las denuncias falas son pocas según la Fiscalía General del Estado son insignificantes, entre el 0,01% y el 0,0069% desde 2009 hasta 2021.

Pero a pesar de leyes como las de 2004 y pactos, el asunto muy lejos de resolver.

Cuatro de cada diez mujeres mayores de 60 años conoce algún caso de violencia de pareja, amigos o familiares cercanos. Una cuarta parte de las mujeres no conoce ningún recurso de ayuda contra la violencia de pareja no han sido ayudadas cuando lo necesitaban y que no encontraron los servicios adecuados para ellas por ser mayores.