Fernando de Haro: "Esta Navidad nos vamos a quedar sin chupar las cabezas de las gambas y sin Gobierno"

Esta Navidad nos vamos a quedar sin chupar las cabezas de las gambas y también nos vamos a quedar sin un Gobierno constitucionalista. Sanidad ha recomendado limitar el consumo de carne oscura de los crustáceos, localizada en la cabeza, con el objetivo de reducir la exposición al cadmio. Pero no existe ninguna autoridad que advierta del riesgo de que la socialdemocracia gobierno con el populismo de izquierda y con la ayuda del independentismo. Y eso es más grave que el cadmio.

Llevamos años y décadas intentando explicar que España no es diferente, que también en otros países ha habido guerras civiles o inquisiciones pero el argumento se nos cae al suelo cuando el líder del partido que ha ganado las elecciones y que no tiene mayoría ha tardado un mes y cuatro días en hablar con el segundo partido, el PP, con el comparte mucho más que con Podemos y que con ERC.

Hoy ha sido el gran acontecimiento. Y la foto de los dos es un poema. Se han reunido a cara de perro. Sánchez ha apretado la mandibula más de lo habitual y Casado ha dejado la sonrisa muy lejos. El líder del PP ha explicado que Sánchez le ha pedido la abstención para un Gobierno con Podemos y que eso no se lo puede dar.

No hay nada nuevo en este treatillo: los socialistas le piden lo imposible, a Ciudadanos un voto a favor y al PP una abstención sin dar un paso atrás en la coalición con Podemos. Sánchez desde que conoció los resultados del 10 de noviembre no ha considerado ni por un minuto ni por un segundo el acuerdo con los constitucionalistas. Pero Casado hasta el día de hoy no ha hecho evidentes las razones por las que no puede abstenerse. Casado podría y debía haber ofrecido desde la noche del 10 de noviembre una abstención a cambio de que no hubiera acuerdo con Podemos.

Teatrillo. La vía Arrimadas, por más que ella haya insistido después de verse con Sánchez está cerrada.

Todos los periodistas estamos diciciendo que esta semana hay decisiones judiciales decisivas que pueden decidir el futuro de España. La primera, la vista para la extradición de Puigdemont se ha aplazado. A la espera de la segunda decisión judicial la del Tribunal de Justicia de Luxemburgo sobre la inmunidad de Junqueras. La tercera es la previsible condena de Torra por desobediencia.

Decimos los periodistas que el acuerdo de investidura depende de cómo estas decisiones afecten a la política catalana. Y eso es impreciso. La investidura depende de la decisión de Sánchez de ponerse en manos del indepedentismo catalán. Solo Sánchez es el responsable de que estemos pendientes del laberinto infernal del independentismo en los tribunales.