Fernando de Haro: "España es un país altamente polarizado y eso lastra su influencia exterior"

Audio

Omar Montes dice en su cuenta de twitter que la policia miente. No se si conoces a Omar Montes. Hay mucha gente que conoce a Omar Montes porque es una celebridad televisiva. Empezó su carrera en Gran Hermano y desde entonces ha ido ganando notoriedad. Omar Montes canta y tiene el salón de su casa lleno de zapatillas de deporte.

Omar Montes además dice que gana mucho dinero, millones. Omar Montes está siendo investigado por la policia por ser uno de los beneficiarios de una red que se dedicaba a vender pasaportes Covid y PCRs falsas. Cuando todavía estamos con casi 600 muertos a la semana, lo de dedicarse a falsificar PCRs negativas y pasaportes COVID es difícil de calificar. Lo curioso es que Omar Montes ha contestado a la investigación policial con un tuit en el que dice que todo es mentira. No sabemos todavía si Omar Montes efectivamente tiene que ver con la red de fasilficación. Es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Debemos presumir su inocencia, pero el mismo ha certificado su desconexión de la realidad.

Otro personaje que vive en una burbuja: solo desde una burbuja es posible responder en un tuit a una investigación policial. La pandemia de la confusión entre lo real y lo virtual se extiende: la única vacuna es lo testaruda que es la realidad, pero tarde en hacer efecto.

Cuanto peor mejor. Es uno de los viejos lemas revolucionarios, pero casi nunca es cierto y casi siempre es destructivo. Sánchez, ya lo sabes, ha sido excluido de la ronda de llamadas que Biden ha hecho con motivo de la crisis de Ucrania a otros líderes europeos. España tampoco estará en la reunión de funcionarios de Rusia y Ucrania,de Francia y Alemania, que se reunirán el miércoles en París en un intento de apaciguar la tensión entre Kiev y Moscú. El ministro de Presidencia sigue negando lo que estos acontecimientos revelan: que Estados Unidos se fía poco de España y que España cuenta poco.

He dicho que España cuenta poco, no que Sánchez cuenta poco. Porque no es un problema solo de este Gobierno, sino de España como país en el contexto internacional. Por eso no tiene sentido que la oposición intente sacar partido de esta debilidad.

El PP ha criticado la exclusión de Sánchez de los contactos de Biden. Es Sánchez el excluido, pero es España la excluida. España es un potencia media. Con mucho poder blando como se le llama ahora. El poder blando lo da la influencia de la cultura, de la lengua, del deporte o del estilo de vida. España es un país con mucha reputación en ese campo. Pero España boxea en el escenario internacional por debajo de su peso real. Estados Unidos no olvida la retirada de las tropas de Iraq. España ha tenido cinco ministros de asuntos exteriores desde 2016 con lo que eso supone de falta de estabilidad. España cambia de política exterior a menudo cuando cambian sus gobiernos.

España es un país altamente polarizado y eso lastra su influencia exterior. No hay políticas a largo plazo sobre casi nada: Magreb, África, Asia, Amércia Latina. España tiene un Gobierno con dos socios radicalmente opuestos en política exterior. No, no es bueno, nada bueno que Biden no haya llamado a Sánchez. No solo ha quedado herido su narcisismo, ha quedado otra vez claro que España boxea por debajo de su peso.