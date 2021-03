Fernando de Haro: "España ha empleado un 1,3% de su PIB en ayudas cuando la media de la UE es del 4%"

Audio

Hoy hemos tenido datos de paro. Son muchas cifras, y hay que intentar bucear en esa sopa estadística. Los periodistas, muchas veces, no hacemos más que escupir datos sin subrayar lo más importante. Y el paro y la salud es lo que más nos preocupa. Vamos a ver si entre todos comprendemos las cifras que nos han dado hoy.

Los tres datos más importantes. El primero es el del número de parados: cuatro millones. No teníamos esa cifra de parados desde 2016. ¿Esto qué significa? Hemos vuelto al número de parados que teníamos cuando estábamos saliendo de la anterior crisis. A ese número de cuatro millones de parados hay que sumarle 900.000 personas, casi un millón, que están en ERTE, y 361.000 autónomos en cese de actividad. Cuatro millones de parados más un millón largo de personas que están o en ERTE o en cese de actividad significa que tenemos cinco millones de personas que no trabajan y que dependen de las arcas públicas. Este es el primer dato relevante, y probablemente estemos por encima de 2016. Ya veremos cuando se acaben los ERTEs.

Segundo dato importante: el dato de afiliación a la Seguridad Social. ¿Por qué es importante? Porque nos dice cuánto empleo se va creando. El dato en términos desestacionalizados arroja una cifra de 40.000 afiliados menos a la Seguridad Social que en enero. Es un dato muy importante, porque significa un cambio de tendencia. Desde que tuvimos el confinamiento, la creación de empleo se ha ido incrementando, pero ahora, a comienzos de este año, hay un cambio de tendencia. La recuperación del empleo, de momento, ha sufrido un parón.

¿Por qué tenemos tanto paro? ¿Por qué ha habido un cambio de tendencia? Porque España es un país donde la hostelería y el turismo tienen una gran presencia. Y las medidas restrictivas de la tercera ola se han notado. Si no das cenas, si no abres el hotel, si no abres el restaurante, si no das ciertos servicios... Pues hay que echar a la gente para que el negocio se mantenga vivo.

Las medidas restrictivas no eran opcionales, no se podía hacer otra cosa cuando las UCI estaban a punto de colapsar. Esto significa que en el primer trimestre del año se frena la recuperación económica. ¿Cuáles son las soluciones a los más de cinco millones de personas sin empleo y al cambio de tendencia en el crecimiento de empleo?

La solución son las ayudas directas. España ha empleado un 1,3% de su PIB en ayudas cuando la media de la Unión Europea son muchas más, un 4% del PIB en ayudas. Es difícil que nosotros gastemos más, porque tenemos una deuda muy alta. Pero hay que gastar, y gastar bien. Gastar bien no es dar las ayudas europeas sin que haya controles, como ha dicho el Consejo de Estado. Frente al desempleo, hay que hacer una buena política económica, hay que dar ayudas directas, hay que gastar bien. Esperemos que el Gobierno corrija lo que ha hecho hasta ahora. Porque, de momento, no ha hecho casi nada en ayudas directas, y no está gastando bien.