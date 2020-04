De Haro: “No se puede empujar para un pacto cuando tienes a Ábalos dando mamporrazos al PP”

Audio

El copresentador de ‘La Tarde’, Fernando de Haro, analiza la incorporación de los trabajadores no esenciales a su empleo y la actuación del Gobierno con respecto a los Pactos de la Moncloa.

Este Lunes de Pascua ha sido donde se ha reanudado cierta actividad económica en los lugares donde no era festivo. Entre las 6 horas y las 8 horas de la mañana el número de viajeros de Metro de Madrid ha aumentado un 34%.

De Haro analiza la reanudación de la actividad económica

La reanudación de cierta actividad económica viene con polémica. El Gobierno ha anunciado que se van a distribuir 10 millones de mascarillas en estaciones de tren, metro y autobús este lunes y martes, días en los que regresan a sus empleos los trabajadores de servicios no esenciales como la construcción o la industria.

Ábalos, cada vez que habla es para zurrar al Partido Popular y así no sé cómo van a conseguir unos pactos. Ha dicho que el reparto de mascarillas se ha producido con normalidad a pesar de lo que dice el PP.

No son esos los datos. El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha reclamado este lunes más mascarillas al Gobierno de Pedro Sánchez, pues en la vuelta al trabajo de los trabajadores no esenciales solo se han repartido en una de cada cinco estaciones de Metro.

Por tanto, es muy probable que hayamos vuelto a la actividad sin que se hayan tomado todas las medidas necesarias. La vuelta a la actividad, hay quien la cuestiona dentro del Gobierno, parecía necesaria para que el país no se quedara paralizado.

Lo curioso es que, dentro del Gobierno, este fin de semana, ministros de Podemos; Iglesias ha sido menos, han sido algunos cargos menores, hayan estado criticando la decisión de volver a la actividad. Hombre, si tú formas parte del Gobierno, y el Gobierno ha decidido volver a la actividad, no sé a qué viene que critiques.

No ha habido tanta discusión en sindicatos o empresarios. La denuncia se ha producido en cómo se ha hecho ese retorno. Por ejemplo, el alcalde de Madrid, José Luis Almeida, que se ha convertido en una referencia en toda la pandemia, ha defendido que se vuelva a la actividad, pero ha dicho, 600.000 mascarillas que se van a distribuir en Madrid son pocas y lo que hay que hacer es hacer test masivos para saber quién tiene el virus y quién no.

El vicepresidente de la Confederación Empresarial de Organizaciones Empresariales (CEOE), Íñigo Fernández de Mesa, ha alertado de que la gran mayoría de las empresas españolas pueden tener mascarillas pero que las pymes no tienen capacidad para hacerse con esas mascarillas.

Los sindicatos han apuntado en la misma dirección: no pueden cumplirse los protocolos que ha difundido el Gobierno como la distancia social.

Fernando de Haro sobre los futuros pactos de Gobierno

El Gobierno, después de haber reanudado la actividad, sin haber organizado bien la seguridad de los trabajadores, por lo que no están diciendo unos y otros. El Gobierno sigue insistiendo en el pacto, lo dijo este domingo Sánchez.

Este lunes, Pablo Casado, sobre ese pacto ha dicho que “menos pactos de La Moncloa y más pactos para todavía resolver el problema sanitario: dar test o mascarillas.

Casado ha añadido que va a ir a Moncloa, y hace bien, para poner en evidencia que no hay pacto sobre la mesa, no hay propuesta hecha como se vio en la Conferencia de los Presidentes. Críticas de todos los presidentes, que no eran del Partido Socialista, del PNV, de Cataluña que está siempre criticando, del PP, diciendo que no hay información, no hay transparencia y no hay ánimo de colaboración. No se puede empujar para un pacto cuando tienes a Ábalos dando mamporrazos al Partido Popular, cuando se comparte información, cuando no hay colaboración.