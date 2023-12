Fernando de Haro, desde Jerusalén: "Antes no se podía dar un paseo y ahora la ciudad está desierta"

Audio

Estamos hoy en Jerusalén haciendo 'La Tarde'. Ayer estuvimos en Belén. Estamos contándote como se viven estas navidades en Tierra Santa en este año de guerra. Estoy en la Basílica del Santo Sepulcro, en la plaza que hay delante de la Basílica del Santo Sepulcro. Vamos a ir recorriendo las calles de Jerusalén a lo largo de la tarde y la verdad es que tengo delante de mí un espectáculo extraño, sobrecogedor.

En la plaza que hay delante de la iglesia del Santo Sepulcro no hay nadie. Esta plaza normalmente está llena de peregrinos y ahora mismo estamos los tres de 'La Tarde', algún monje copto que entra y sale, y alguna peregrina etíope, porque los etíopes sí siguen viniendo al Santo Sepulcro.

A unos pocos kilómetros de aquí, a menos de una hora en coche, continúan los ataques en Gaza. A una hora en coche de aquí, ha habido doscientos muertos más después de los ataques del ejército israelí, bombardeos en el sur y en el norte de la Franja. Son ya veinte mil los muertos de esta guerra terrible.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, en las últimas horas no ha dado buenas noticias. Ha venido a decir que no hay una agenda clara para un cese, para un alto el fuego. Esa situación es la que provoca que en este momento aquí, en Jerusalén, se oigan solo estas campanas, pero son lo único que rompe en este momento el silencio.

Una Jerusalén que vive de nuevo una guerra

Campanas en Jerusalén vacía, en una Jerusalén que sufre nuevamente la guerra.

He estado hablando con un concejal. Fue concejal judío de Jerusalén, ahora ya no lo es, Meir Margali; y me decía que lo que está haciendo Netanyahu no es solo es un problema para los palestinos, 20.000 palestinos muertos, sino también una amenaza para este país, para el Estado de Israel

Sin duda, ellos saben que el gobierno los apoya y, por lo tanto, hacen lo que quieren.

Aquí la Iglesia del Santo Sepulcro, junto al Calvario, junto a la tumba de Jesús, se hace especialmente difícil de aceptar que se utilice el nombre de Dios para justificar la violencia, para reivindicar los atentados terroristas y para reivindicar el control exclusivo de Tierra Santa.

Margali me decía que a él no le gusta esta utilización de la religión que se hace por parte del gobierno judío, que es lo que le gusta la Biblia, son los profetas Jeremías e Isaías que claman por la paz y por eso le duele que esté esta Jerusalén tan vacía como está.

No se podía dar un paseo y ahora Jerusalén está desierta. Se oye la voz del muecín llamar a la oración, se oyen las campanas. Hemos estado con Manolo; es un franciscano que nos ha ido acompañando y hemos estado rezando. Manolo ha rezado con nosotros en el Santo Sepulcro por la paz.

Jerusalén vacía y este franciscano rezaba hace unos minutos en el Santo Sepulcro.

Vamos a ir contando cómo está Jerusalén en este momento en diferentes puntos, ahora en el Santo Sepulcro, luego en el Cenáculo donde tuvo lugar la última cena y nos vamos a acercar también a Getsemaní en esta Navidad tan especial.