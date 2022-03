Fernando de Haro: "Debe ser que las huelgas solo las puede hacer la izquierda"

Audio

Un helicóptero de la Guardia Civil ha sobrevoló esta mañana las afueras de Pozoblanco, en el Valle de los Predoches, en la provincia de Córdoba. El helicóptero tenía como objetivo escoltar a un comvoy de más de 30 camiones de una de las cooperativas más importantes de la zona que de ese modo han podido salir a cargar materia prima para fabricar el pienso para vacas y otros animales.

La huelga de la plataforma de autónomos del transporte está haciendo mucha pupa. En seguida te vamos a dar datos de las pérdidas que está causando a la construcción, las fábricas de coches, el textil y las cadenas de supermercados ya notan la tensión en el abastecimiento. La huelga está teniendo consecuencias, entre otras cosas, porque sus convocantes están recurriendo a la coacción. Como ocurre en otras huelgas. Nada justifica el uso de la violencia.

El Gobierno se desarmó en la lucha contra los piquetes violentos al reformar el código penal. El precio del gasóleo está entorno a los 2 euros y eso supone que el coste para cada camionero autónomo ha subido 2.000 euros al mes, una pasta. Pero esta no es una huelga solo para pedir ayudas para el combustible. En cierto modo es una guerra entre camioneros autónomos frente a las grandes empresas del sector, frente a los productores y distribuidores. De hecho el Gobierno pactó con la principal patronal del transporte un decreto ley que se ha convertido en ley hace pocos días que incluye mejoras como que los camioneros no tengan que cargar o descargar la mercancía, compensaciones por horas de espera en la carga y la descarga y revisión de los precios acordados si sube el combustible. Pero la plataforma, los autónomos, consideran esas medidas insuficientes y reclaman además que no haya contratos por debajo de los precios de explotación, o sea que no les cueste dinero trabajar, limitar las intermediaciones para que el dinero no se quede en las manos de los intermediarios y otras medidas como que los pagos se tengan que hacer como máximo a los 30 días.

Hasta hace unas horas el Gobierno se ha negado a negociar con los camioneros autónomos. No solo eso, la portavoz los ha acusado de seguir la agenda de la ultraderacha. Hoy la ministra de Hacienda ha ido más allá y les ha acusado de haberse puesto del lado de Putin.

No parece que acusar a los camioneros de ser aliados de un criminal de guerra sea una buena manera de arreglar un conflicto. El Gobierno repite que no es una huelga sino un boicot. Debe ser que las huelgas solo las puede hacer la izquierda. Parece que, Sánchez, se ha dado cuenta de que iban mal y en su gira europea ha pronunciado dos de sus palabras talismán.

Empatía y diálogo. Bueno, es un paso, de aliado de Putin ha recibir la empatía de Sánchez. Esto no ha hecho más que empezar. Este domingo el campo ha convocado una gran manifestación este domingo en Madrid. Desvincular el precio del gas del precio de la electricidad como quiere lograr Sánchez en Europa no lo es todo. Francia, Portugal, Italia, o Alemania ya han tomado otras medidas