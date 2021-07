Fernando de Haro: "El daño económico, cuando está empezando la recuperación, puede ser importante"

Audio

Desde hace ya algunos días algunas CAS como Baleares, Castilla - La Mancha, Cataluña y Navarra han adelantado la vacunación a los más jóvenes. Y eso cuando todavía hay dos millones de españoles entre los 60 y los 69 años que todavía no tienen completa la pauta porque se vacunaron en la primera dosis con Astrazena y tiene que esperar entre 10 y 12 semanas. Seguramente no queda más remedio que vacunar a los más jóvenes, que son los que menos riesgo tienen de sufrir efectos más graves. Seguramente no quede más remedio que alterar el ritmo de vacunación por edades y no esperar a vacunar antes a los que tienen más riesgo y vacunar ya a los más jóvenes. Seguramente no quede más remedio porque los datos entre los más jóvenes reflejan una rápida subida de latasa deincidencia. Seguramente no queda más remedio porque es probable queestemos al comienzo de una quinta ola. Pero supone, en cierto modo un fracaso social.

Esta tarde veremos que datos tenemos. Pero ya tenemos datos, por ejemplo,de Cataluña que la quinta ola es la más pronunciada. La velocidad de propagación del virus (Rt) en Cataluña sigue disparada cada 100 infectados contagian a una media de 299 personas, o lo que es lo mismo, cada día se triplican los contagios. En Castilla y León, Francisco Igea, el vicepresident,ha advertido de que la autonomía está "en una nueva ola con velocidad de ascenso espectacular". En Cantabria la incidencia está disparada. Podríamos citar otras CAS. Hay CAS que ya han empezado a dar marcha atrás en la desescalada. Navarra ha adelantado el cierre del ocio nocturno, Baleares ha limitado el aforo de la hostelería. Murcia no descarta nuevas restricciones. Y ojo porque en Portugal ha vuelto el toque de queda entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana.

Morirá mucha menos en esta quinta ola porque es la ola de los menores de 40 años, habrá menos saturación en los hospitales, pero los centros de atención primaria ya empiezan a notar la presión. Esta va a ser, en principio la ola de la variable delta que puede ser la absolutamente mayoritaria en España a mediados de agosto. La variable delta contagia con mucha facilidad. Morirá mucha menos gente porque más de la mitad de los españoles tiene al menos una dosis. Pero el daño de que haya más virus en circulación es evidente. Y el daño económico, cuando está empezando la recuperación, puede ser importante. Alemania ya ha incluido a Cataluña y a Cantabria como zonas a las que no recomienda viajar. Todo esto en plena temporada turística.

Seguramente no queda más remedio que adelantar la vacunación de lo más jóvenes, lo que supone un desorden porque se deja atrás a personas con más riesgo. Supone un desorden y supone, también, un fracaso social. Los contagios aumentan entre los más vacunados, entre los más jóvenes, por una forma de ocio y de relacionarse que en muchos casos no ha sido responsable, no ha tenido la paciencia suficiente.