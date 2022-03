Fernando de Haro: "¿Cómo puede un Gobierno solucionar un conflicto social como este si no genera confianza?"

Audio

¿Te acuerdas de la última huelga general? Si llevas menos de diez años trabajando no te puedes acordar. Y si llevas trabajando once, quince, o veinte seguramente no te acuerdes porque solo tuvo un seguimiento del 10 por ciento. Solo pararon uno de cada diez trabajadores. Fue un gran fracaso de CCOO y UGT. La huelga de transportistas, que se ha convertido de hecho casi en una huelga general, no ha sido convocada por los sindicatos tradicionales.

Dato importante: no son las organizaciones tradicionales las que canalizan el malestar de los trabajadores. La huelga en su noveno día está haciendo mucho daño. Las grandes empresas del sector alimentario alertan de un posible colapso del suministro. Las empresas siderúrgicas están cesando de producir. Conocidas marcas de cerveza anuncian que no pueden suministrar género. El precio del pescado ha subido notablemente. Todo esto se produce, paradójicamente, como sabes, cuando el Gobierno ha anunciado ayudas de 400 millones de euros. El anuncio no ha servido para que Plataforma, la organización que ha mantenido la convocatoria del lunes, cese en la huelga y en sus presiones. Se han sumado Fenadismer y dos patronales más.

A los transportistas les pasa lo que a Pablo Iglesias, "no hay nada más imprudente que fiarse de Sánchez". La otra Sánchez del Gobierno, la ministra Raquel Sánchez, ministra de Transportes pide un voto de confianza.

Y este es el principal problema. Que muy pocos quieren confiar en el Gobierno de Sánchez. Los transportistas no quieren acabar con los saharauis. ¿Cómo puede un Gobierno solucionar un conflicto social como este si no genera la más mínima confianza? Malamente. ¿Qué se va a hacer con esos 400 millones? ¿De dónde van a salir? Por lo pronto, ya ha deslizado la ministra de Economía, Calviño, que una parte del dinero la pondrá el Estado y otra las empresas petroleras.

El Gobierno anuncia una ayuda y luego dice que una parte la van a poner las empresas petroleras. El Gobierno ha dicho muchas veces que no era solución ponerle un tope al precio de los carburantes y hace unas horas ha asegurado que se lo está planteando.

El Gobierno dice que bajar el IVA no soluciona nada a los transportistas porque se les devuelve cuando lo declaran. Y es verdad. Pero además del IVA, el carburante tiene el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos que recauda el doble que el IVA del carburante y que no se devuelve íntegro.

El Gobierno, como solución para el desabastecimiento, ha aumentado el máximo de tiempo de conducción de los transportistas de 9 a 11 horas. No parece una solución muy segura. Estamos ante una huelga general, de hecho. Solo en la alimentación se esperan pérdidas de 600 millones de euros. El problema no es que el Gobierno quiera ganar tiempo, hasta el viernes no se vuelve a reunir con los transportistas.

El problema no es que el Gobierno parezca sonado. El problema es que el Gobierno no es digno de confianza.