Fernando de Haro: "El BCE dice que este año nos olvidemos de una bajada del precio de los alimentos"

Se llama Sofía Coppola júnior. Es hija de Sofía Coppola senior y nieta de Frank Coppola. Tiene 16 años y ha colgado, como muchos adolescentes, un video en redes sociales. No sabemos si Sofía realmente no distingue la cebolla del ajo o si realmente quería alquilar un helicóptero para irse a cenar con sus amigos. Lo más probable es que sea una provocación, es lo propio. Sofía no ha alquilado el helicóptero, pero ha conseguido lo que quería: que la miren. ¿Por qué quiere Sofía que la miren? No conozco a Sofía, pero estoy convencido de que Sofía se pregunta, de forma más o menos consciente: ¿a mí quien me quiere?. No es una pregunta tonta, es una pregunta seria. Y Sofía tiene toda la vida por delante para darse cuenta de que no es lo mismo un like que te quieran. Solo se puede dar cuenta ella.

La cesta de la compra no bajará su precio durante 2023

Esta mañana he estado en la panadería de Alejandro. El pan ha subido en el último año un 13 por ciento. Y va a seguir subiendo. La gente del Banco de España, que de esto sabe mucho, dice que este año nos olvidemos de una bajada del precio de los alimentos. Y eso nos tiene preocupados.

Esta mañana se ha presentado el Eurobarómetro, una encuesta que muestra cuál es la preocupación de todos los ciudadanos europeos y resulta que nosotros somos los más preocupados por la situación económica, por el empleo, por los premios.

La ministra de economía, Nadia Calviño, nos dice que ella ya compraba más barato. Ahora debe andar buscando supermercado diferente y porque ya ha puesto en el punto de mira en las empresas de distribución.

Esto son politiqueos. Lo que nos interesa es responder a varias preguntas y ver si hay soluciones. ¿Por qué sigue subiendo la cesta de la compra si se ha bajado el IVA, nos han subido los tipos de interés, por qué si las hipotecas son más caras y no han subido los salarios? ¿Por qué?

La escasez de cereal fue el motor del repunte incluso antes de la guerra. El primer golpe vino por parte de las sequías previas y el acopio que habían hecho gobiernos y empresas durante la pandemia. Luego, los precios de los nutrientes para cultivos se dispararon como resultado de la posición de Moscú como el mayor exportador de fertilizantes del mundo.

¿Soluciones? Desde luego no liarse a mamporrazos con los empresarios de la distribución ni poner tope a los precios, como pide Podemos. Es lo que ha hecho Croacia y Ucrania, y ha sido un desastre. Algo se podrá hacer. Desde luego, dialogando se consigue más que a mamporrazos. No obstante, tú y yo tenemos que echar las cuentas para saber que el precio de la compra va a seguir alto durante meses.