Fernando de Haro: "El Banco Central Europeo tiene que elegir entre susto y muerte"

Este fin de semana he leído con interés la columna de la escritora Rosa Montero, en realidad más que una columna es un página, que aparece en 'El País Semanal'. A veces me resulta muy interesante Rosa Montero. En esta ocasión comentaba el encuentro con un adolescente que confesaba necesitar a su novia, quizás solo fuera la chica que le gustaba. Y Rosa Montero aseguraba, muy certera, que la necesidad de algo o de alguien es lo que nos convierte en seres humanos.

El problema que aquello que necesitamos, que deseamos, es inalcanzable para nuestras fuerzas y por eso los orientales suelen solucionar el problema aspirando a no desear nada. En realidad eso no es posible.

Es verdad lo que dice la Montero somos una paradoja: somos necesidad y deseo con patas, y no podemos responder a esa necesidad. La Montero soluciona esa paradoja afirmando que la vida no lleva a ningún lado.

Rosa Montero afirma que como no puede dar respuesta a su deseo, la vida no tiene sentido. Es verdad que ser hombre es desear siempre, incluso cuando has decidido que no quieres desear más. ¿Estamos condenados a un deseo que no tiene respuesta? ¿De quién, de qué, es esta necesidad que nos tiene marcados?

El viernes lo recordábamos: se está produciendo una migración masiva de hipotecas de tipo variable a hipotecas de tipo fijo para intentar esquivar la subida del Euribor, tenemos el Euribor por encima del 2,7 por ciento. Hace unos meses el tipo de las hipotecas fijas estaba en algunos bancos al 1,5 por ciento. Ahora ya tenemos esos tipos fijos por encima del 2 por ciento en algunos casos y acercándose al 5 por ciento. Los que saben de esto dicen que por encima del 5 por ciento las hipotecas a tipo fijo dejan de ser rentables. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? El Euribor anticipa lo que el BCE hace con los tipos.

Este jueves se reúne el BCE y parece que va a subir el precio del dinero un 0,75 por ciento, lo que lo dejará en el 2 por ciento. Seguramente seguirán subiendo. EL BCE tiene que elegir entre susto y muerte. Si sube demasiado los tipos puede provocar que la economía de la zona euro crezca poco o nada. Si los sube demasiado poco puede provocar que la inflación siga muy alta. El BCE no puede distanciarse mucho de lo que haga la FED, que sigue subiendo el precio del dinero para combatir la inflación. Estamos en la cuerda floja.