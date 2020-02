Fernando de Haro: "Ahora resulta que Torra anunció que anunciaría un anuncio de elecciones"

Audio

Y es oficial lo que habíamos ido deduciendo en las últimas semanas por las miguitas de pan que el Gobierno nos iba dejando: una palabra de Calviño allí, otra de Montero aca'. Hoy el Gobierno ha reconocido al presentar su senda de déficit, que es uno de los primeros pasos para los presupuestos, que la economía va a crecer menos de lo previsto este año de 2020 y que el Gobierno va a gastar más y va a provocar más déficit. El Gobierno ha rebajado dos décimas la previsión de crecimiento y ha elevado el déficit al 1,8 por ciento. Estos porcentajes no suponen sorpresa alguna, confirman lo que ya sabíamos, que el Gobierno ha aumentado el gasto no productivo, lo que no suele ser bueno en tiempo de crisis. Le han preguntado Montero y no ha querido dar fecha, por que no está pendiente de ERC.

Igual no se acuerdan, ustedes, vosotros, de que es una sesión de control del Senado. Hace un año que un Gobierno en plenitud de facultades no se sometía a una sesión de control en la Cámara Alta. Hoy en el Senado y mañana en el Congreso. Desde la época de Rajoy era costumbre que el grupo parlamentario del Gobierno no preguntara al Ejecutivo porque esas preguntas eran fofistas, eran preguntas para lucirse. Podemos pretende mañana en el Congreso recurrir a las preguntas fofitas.

Al primer Gobierno de coalición parece que no le gustan las sesiones de control. El PP había presentado una interpelación sobre la reunión de Ábalos con Delcy Rodriguez. El Gobierno ha derivado la pregunta a Arancha González Laya. Pero qué casualidad, que la ministra de Exteriores, no esté. Nadie del Gobierno se hará cargo de la respuesta. A eso hay que añadir que el PSOE y Unidas Podemos han bloqueado la comisión de investigación sobre el encuentro de Ábalos. El Gobierno no quiere dar explciaciones. Lo llamativo es que esta tarde no se va a hablar de la entrevista de Ábalos y Delcy en el Senado, pero sí se va a hablar en el Parlamento Europeo donde Ciudadanos va a provocar un debate sobre España incumplió las sanciones comunitarias vigentes contra los altos dirigentes del régimen de Nicolás Maduro.

El Gobierno no sabe cuando va a presentar los presupuestos y Torra no dice cuando va a convocar elecciones. La portavoz del Govern, Budó, ha asegurado que Torra, nunca dijo que convocaría las elecciones "inmediatamente" después de que el Parlament apruebe los presupuestos, sino que lo que hará entonces será "comunicar" la fecha de los comicios anticipados.

Qué pillo es Torra, ahora resulta que no anunció que anunciaria elecciones sino que anunció que anunciaria un anuncio de elecciones. Fecha hasta ahora solo está clara la del 5 de abril, las Gallegas y Vascas, Arrimadas le ha dicho hoy a Feijjó que no vaya de sobrado en Galicia.

En las genearles de abril el PSOE fue la fuerza más votada y en las de noviembre la izquierda 54 por ciento.