Fernando de Haro: "2023 es ya el quinto año con menos agua almacenada en los embalses desde que hay registros"

El paciente M, como le llamaban, era soldado republicano en el frente de Valencia. En 1938 le alcanzó un disparo en la cabeza. Milagrosamente, sobrevivió, pero destruye parte de las circunvoluciones de la corteza celebrar. El cerebro consiguió recuperar sus funciones. Pero el paciente M, en ocasiones, veía el mundo al revés. Vio por ejemplo a unos obreros trabajando en un andamio que estaban boca abajo. El paciente M ya murió, pero hoy nos vendría muy bien para que nos dijera cómo es realmente este mundo que vemos como él veía el andamio.

Es un sonido que añoramos, la lluvia. 2023 es ya el quinto año con menos agua almacenada en los embalses desde que hay registros. Antes de ayer martes había tan poca agua en los pantanos como hay hoy, anteayer, y la semana pasada. Pero el Gobierno ha considerado que es necesario convocar un Consejo de Ministros extraordinario mañana para aprobar nuevas medidas contra la sequía.

¿Y no podía haber aprobado las medidas el martes que es cuando se celebran los consejos de ministros? No, hombre no, el martes no arrancaba la campaña electoral. Mañana a las 12 de la noche, cuando ya sea viernes, es cuando arranca la campaña electoral.

Pues eso, cañón electoral.

Ya veremos en qué consisten las medidas. Si son como las contiene la ley de vivienda o el sistema de avales para comprar piso igual perdemos el poco agua que nos queda.

Hoy el Banco de España ha hecho público su informe anual en el que valora la situación de la economía. El informe es demoledor con la política de vivienda que Sánchez ha puesto en marcha con motivo de la campaña electoral. Dice el Banco de España que no hay "una fórmula milagrosa para resolver los desajustes de acceso a la vivienda", del Banco de España, que la tendencia de vivienda en propiedad en España ha caído mucho en los últimos años, sobre todo entre los jóvenes, y esto ha provocado "un aumento de la desigualdad". Algunas de las medidas incluidas en la futura Ley por el Derecho a la Vivienda, como el control de rentas, podría generar efectos indeseados a medio plazo y reducir la oferta y la calidad de vivienda en alquiler. Tampoco sirve lo de los avales ni la reforma de las pensiones que ha hecho el Gobierno.

Pero, y esto son buenas noticias que no tienen que ver con la campaña electoral, este año nuestra economía va a crecer un 2 por ciento, o sea que vuelve a coger velocidad y los precios se van a moderar.

Buenas noticias. A ver que pasa con el agua