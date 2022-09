Fernando de Haro, sobre el reinado de Carlos III: "La monarquía se hereda, pero no el carisma"

Audio

"Muy buenas tardes a la gente gente:

Estoy junto a Buckingham Palace. Delante de mis ojos tengo una riada de gentes. Hay Multitudes. Se tardan 45 minutos. Flores. Dentro de un par de horas se abrirá la primera capilla en Edimburgo. En las próximas horas llegará a Londres el feretro. El miércoles se abrirá la capilla ardiente Wetminster Hall. Esta mañana, el Rey Carlos III ha defendido ante el Parlamento británico el valor de la democracia.

La monarquía se hereda, pero no el carisma. Estamos en un momento de tregua nacional. Después habrá importantes debates sobre el futuro de la monarquía en este país. Pero a lo que estamos asistendo desde el jueves es a una cosa que se llama poder blando. El poder blando es el prestigio, la notoriedad de un país en el mundo. Para el Reino Unido la difunta Reina ha sido una fuente de poder blando. El Reino Unido, que es un país desorientado en su interior y que lucha por mantener su influencia en el mundo, ha tenido una imagen formidable con la Queen.

Los largos funerales, las emisiones de la BBC con horas y horas de programación demuestran hasta que punto los británicos saben aprovechar sus iconos. En eso hay mucho que aprender, en otras cosas no. Aquí cerca de Buckingham Palace he comido hace un rato fish and chips. En el restaurante me ofrecían pasta, pero no iba a comerme unos macarrones.

Por cierto que la inflación provoca que un plato de macarrones cueste como mínimo un 32% más que hace un año. Luis de Guindos admite que la incertidumbre de la economía en la UE es "enorme". El vicepresidente del Banco Central Europeo reconoce que la inflación va a seguir alta hasta 2023. Los macarrones van a seguir subiendo. El dilema sigue estando encima de la mesa: si aumentan más las ayudas generalizadas para que notemos menos el sacrificio, seguiremos consumiendo como hasta ahora y la inflación será alta. Si no hay ayudas sufriremos más. Feijóo, que ha estado esta mañana en COPE adelantando las propuestas energéticas alternativas de su partido, parece haber encontrado la fórmula magistral para que las ayudas no aumenten los precios. Solo habría ayudas para los que reduzcan el consumo energético entre un 3 % o un 5 por ciento.

La idea parece buena, pero en realidad puede tener poco sentido porque Bruselas quiere imponer un ahorro obligatorio en el consumo de un 5 por ciento. Y no se puede dar un premio a quien cumple lo obligatorio".