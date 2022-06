De Haro: "Cuando acabe la cumbre, Sánchez a lo mejor se da cuenta de que los precios han subido más de un 10%"

Audio

"Buenas tardes, a la gente gente:

Estoy en un uno de los salones inmensos del Parque Ferial de Madrid donde se celebra la Cumbre. Tengo delante de mí a centenares de periodistas de todos los rincones del mundo. Esto es una especie de babel de idiomas. No es fácil llegar a este pabellón, las medidas de seguridad son muy estrictas. Después de acreditarme, he tenido que montarme en un autobús solo para periodistas y he pasado varios controles. En esta inmensa sala de prensa he conocido a Cristina. Es una periodista ucraniana y he querido charlar con ella porque los ucranianos son los grandes protagonistas de esta cumbre. Como todos los ucranianos tiene familiares que están combatiendo. Me ha contado que quieren entrar cuanto antes en la OTAN, pero que no les dejan porque primero hay que ganar la guerra.

Cristina rechaza radicalmente la idea difundida por Putin de que la invasión se ha producdio porque la OTAN con su crecimiento, amenazó a Rusia.

Si Cristina no estuviera aquí, si sus familiares no estuvieran combatiendo, esta cumbre hubiera sido radicalmente diferente. Zelenski ha asegurado que la guerra contra la invasión no es solo una guerra para defender a Ucrania, es una guerra para decidir el nuevo orden mundial. Sin Ucrania, Biden no hubiera dicho aquí esta mañana que estaba comprometido con la seguridad de Europa.

Si Rusia no hubiera invadido Ucrania, Estados Unidos habría olvidado a Europa y se hubiera concentrado en pararle los pies a China. Europa se habría convertido, más de lo que ya es, en una región del mundo poco relevante. Ahora Biden se ha comprometido a abrir en Polonia un cuartel general permanente; va a desplegar una brigada rotatoria dotada con unos 3.500 soldados en Rumania; estacionará dos escuadrones adicionales de aviones de combate F-35 en el Reino Unido y reforzará la presencia militar en los países bálticos. Pero eso no significa que los europeos nos podamos olvidar, como hasta ahoa, de que nuestra seguridad es cosa nuestra. Biden, además, ha hecho unas declaraciones que han sido música celestial para Sánchez y que a todos los españoles nos viene muy bien, especialmente a los que viven en Ceuta y Melilla.

Esta declaración es importante porque despeja cualquier tipo de dudas sobre la protección a Ceuta y Melilla por parte de la OTAN aunque las dos ciudades estén geográficamente en África. Buena noticia. Buena noticia también que Estados Unidos vaya a aumentar a seis los destructores que va a tener en la base de Rota. La paradoja es que cuando se apaguen las luces de esta cumbre, cuando Sánchez se relaje después de mucho disfrutar, se va a encontrar que no tiene el respaldo de su socio de su gobierno, Podemos, y de sus socios parlamentarios para que el Congreso ratifique ese nuevo despliegue en Rota. Tendrá el PP que volver a rescatarle una vez más. Cuando se apaguen los focos, el presidente a lo mejor se anima a pisar la calle y al tomarse un café se da cuenta de que los precios han subido más de un 10 por ciento".