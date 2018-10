Fernando de Haro: "Iglesias ya no es tan revolucionario, pero no pierde el tiempo para atacar a la Monarquía"

El Gobierno ha anunciado este martes que va a recurrir al Tribunal Constitución la reprobación del Parlament al Rey. Ya estaba tardando. El Gobierno no debe protegerse detrás del Rey, que simboliza como Jefe del Estado a todos los españoles. El Gobierno no puede, y no es una anécdota, conseguir que Zarzuela se eche la culpa por cometer un error de protocolo para exonerarse.

El Gobierno presentará el recurso al Constitucional. Pero será, sea cual sea su redacción, es una reprobación poco creible. ¿Por qué? Porque esa reprobación salió adelante gracias a su socio preferente: Podemos. Porque esa declaración contra el Rey salió adelante también con el apoyo del PDeCAT y ERC, y ahora el gobierno anda cortejando a estos dos partidos para sacar adelante los presupuestos.

Pablo Iglesias ya no es el revolucionario que era, pero no pierde minuto alguno para desprestigiar a la monarquía. Ese recurso ante el TC será una vez más un gesto de postureo. Aquí hay alguien que está contra el Jefe Estado, y hay un gobierno que tiene como principales socios a esos que están contra el Rey, contra la Monarquía y contra la Constitución. ¿Qué más da que recurran al TC?