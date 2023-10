De Haro, sobre la situación que se vive en el paso de Rafah: "Tienen el terror en el rostro"

Como seguramente ya sabes, el cadáver del joven cordobés Álvaro Prieto, que estaba desaparecido, se ha encontrado en un tren que no prestaba servicio. Hay muchas incógnitas sobre su fallecimiento y desgraciadamente solo hay una cosa clara. Hay una familia absolutamente destrozada.

"La izquierda quería decir cámara de gas. El último soldado se me abalanzó y me dijo: ve a la derecha. Él me permitió sobrevivir porque estábamos destinados a campos de trabajo". Esto lo cuenta una de las pocas supervivientes de un campo de concentración nazi a los 13 años. Decía que si estabas en una fila, ibas a la muerte segura. Y si estabas en la otra, sobrevivías. Curiosamente, al salir del campo de concentración compartió su comida con soldados y a algunos soldados húngaros los escondió.