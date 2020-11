De Haro, sobre la crisis migratoria: "El Gobierno de Sánchez es el ejército de Pancho Villa"

Algunos de los migrantes que estaba en el muelle de Arguineguín en Gran Canaria han salido en dirección hacia instalaciones del Ministerio de Defensa. Se ha aliviado algo la presión pero el problema siguen sin resolverse.

Marlaska ha viajo hoy a Marruecos y se ha reunido con su homólogo Ab-de-loua-fi Laf-tit. Después de esa reunión ha rechazado enviar migrantes a España, que es una solución momentánea pero que podrúa resolver la situación que se vive en Arguineguín. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué el Gobierno de Sánchez no trae a los inmigrantes a la Península? Marlaska ha argumentado hoy en comunicado que Europa no se lo permite. En realidad lo que pasa es que el Gobierno de Sánchez está copiando el modelo de Lesbos, crear puntos en los que se encapsula a los migrantes en situaciones inhumanas para que no haya efecto llamada.