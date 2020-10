De Haro, sobre el caso Gürtel: "El Supremo le ha dado un buen tirón de orejas al juez de Prada"

A estas alturas seguro que ya te has enterado, y si no te lo cuento yo: el Supremo ha confirmado, en buena parte, y ha corregido en una cuestión esencial la sentencia que dictó la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel. ¿De qué sentencia estamos hablando? ¿Y por qué hablamos tanto de ella?

La primera sentencia de la Audiencia Nacional juzgaba el primer período de la trama Gürtel, la trama corrupta que trabajaba para el PP, por sus acciones entre 1999 y 2005. Esta sentencia provocó la moción de censura de 2018 que llevó a Sánchez por primera vez a la Moncloa. Para comprender aquella sentencia y sus consecuencias tenemos que viajar en el tiempo hasta 2018.

Mayo de 2018. La sentencia de la Audiencia Nacional condena a 29 personas por numerosos delitos. El condenado más conocido: Bárcenas, el tesorero del PP. A toda prisa, Sánchez monta una moción de censura que defiende Ábalos. En la tribuna, Ábalos afirma que la sentencia dice que está probado que el PP tenía una caja B, o sea que se financiaba ilegalmente, lo que es un delito desde 1995

Rajoy le responde que la sentencia no condena penalmente al PP, no dice que el PP tenía responsabilidades penales. El texto de su moción dice lo contrario de la sentencia. No figura en ninguno de los folios que haya responsabilidad penal.

"¿Quién de los dos tenía razón?"

Los dos. Ojo que vamos a meternos en un tema que parece un lío jurídico, pero es fácil de comprender.

La sentencia decía dos cosas sobre el PP: que el PP se había beneficiado a título lucrativo de las actividades de Gürtel en dos Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. ¿Qué es eso de beneficiarse a título lucrativo? Beneficiarse a título lucrativo quiere decir que no te enteras de que está cometiendo un delito pero recibes el dinero que genera el delito. Llevaba razón Rajoy. Pero la sentencia decía también que el PP tenía un caja B, lo que quiere decir que había delito. Llevaba razón Ábalos. La sentencia decía que había caja B porque un juez, el juez José Ricardo de la Prada, se empeñó en que se dijera que había una caja B del PP.

El juez Ricardo de la Prada era uno de los jueces que proponía el PSOE para renovar el CGPJ. Cuando la Audiencia Nacional ya hizo una primera revisión de la sentencia dijo que De la Prada había metido de matute la mención a la Caja B del PP en la sentencia. ¿Qué ha dicho ahora el Supremo que es la última instancia judicial? Pues le ha dado un buen tirón de orejas al juez de Prada porque dice que es una contradicción decir que hay caja B, o sea responsabilidades penales, y beneficio a título lucrativo, que implica que no hay responsabilidades penales.

O una cosa o la otra. Dice el Supremo que la sentencia no tenía que hablar de la caja B porque eso no se juzgaba. Ojo, la sentencia no dice que no haya caja B, eso es cosa de otro juicio, sino que en esta sentencia no había que hablar de caja B. No es una absolución del PP. Pero la sentencia permite concluir que la moción de censura se justificó en una frase que no tenía que haberse escrito en una sentencia por un juez cercano al PSOE. Si sale adelante la reforma que Podemos y el PSOE quieren impulsar en el CGPJ, es muy probable que haya más jueces que escriban frases que no deben escribirse.