De Haro: "Sánchez necesita poco tiempo para desmentirse a sí mismo"

Hace unos segundos acabo de retuitear un tweet de nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández, un tweet con un video en el que, a cámara rápida, se muestra el campamento de refugiados de Moria, en la isla de Lesbos. Los refugiados sin comida, sin agua, sin techo. Se ha producido un incendio y ha dejado a 13.000 personas son techo. Llevan atrapados en la nada, años, y ahora se quedan a la interperie. La solución es difícil, pero no es verdad, sinceramente no es verdad que no haya una solución para estas personas que tuvieron que huir de sus casas, no tengan solución.