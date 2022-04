De Haro se pronuncia sobre la recomendación de Sanidad de dejar el consumo de cerveza y vino en el día a día

La cosa de los espías se pone caliente. Los independentitas le sugieren a Sánchez que le corte la cabeza a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Y Sánchez parece que busca ahora el apoyo PP para que no fracase el decreto de medidas para luchar contra la inflación, que mañana tiene que convalidad el Congreso. A buenas horas.

Luego hablamos de espías y de independentistas. Los últimos presidentes del PP, no Feijóo, los ex, se dedicaron en su momento a promocionar la industria española del vino.

A pesar del afán por promocionar el vino, los españoles somos más de cerveza, de gin tonic y de pacharán. Se ha hecho habitual ya que en la consultas de los médicos se produzca un diálogo de besugos. ¿Bebe usted? Pregunta el paciente. Beber no bebo, solo me tomo una cerveza o dos al día. Casi todos los españoles bebemos alcohol entre los 15 y los 65 años. Uno de cada cien españoles bebe alcohol todos los días. ¿Esto es bueno o malo? Somo el segundo país de la Unión Europea que bebe con más frecuencia y nuestro consumo de alcohol está por encima de la medida europea. Aunque en los últimos diez años ha disminuido. Los hombbres beben cuatro veces más que las mujeres ¿Pero es bueno o malo? Desde luego el consumo de alcohol en los jóvenes y adolescentes es un problema muy importante. Y si consumes 30 g/día se incrementa el riesgo de enfermedades como la hipertensión arterial, o la insuficiencia cardíaca. Tres vasos de vino al día, cuatro cañas al día, o dos gin tonics al día, estoy diciendo o, no y, son malos para la salud. El Gobierno quiere mejorar la salud del corazón de los españoles. Bien está.