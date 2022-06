De Haro: "El mundo es más peligroso y complejo de lo que quiere hacernos creer el Gobierno de Sánchez"

"Buenas tardes, a la gente gente:

Como es jueves voy a empezar 'La Tarde' con una confidencia. Esta mañana he escuchado que se suspendía un pleno previsto del CJPG. Enseguida he prestado atención por si había un nuevo lío político. Quien estaba contando la noticia ha explicado que la reunión se ha suspendido porque ha fallecido una vocal, Victoria Pinto, una mujer joven de poco más de 60 años. He dado un respingo. No conozco a Victoria Pinto de nada, pero la noticia me ha sorprendido como cuando se abre una cortina en una ventana que siempre está cubierta. Llevamos días, meses hablando del CGPJ. Y, de pronto, me he dado cuenta de que detrás de los líos hay personas, que enferman, que mueren. La habitación de la cortina seguía ahí, el asunto del CJPG es importante, pero de pronto ha entrado una luz diferente. Victoria Pinto tendría sus planes sobre el futuro de su carrera, sobre el futuro de su vida personal. Es imposible no hacer planes. Pero los planes suelen acabar de un modo diferente a como se habían elaborado, siempre hay imprevistos. Esta vez ha sido un imprevisto muy negativo, como en lo más duro de la pandemia, la enfermedad y la muerte. Los planes son importantes, pero al final lo que cuenta es cómo reaccionamos a los imprevistos.

La caida del Muro de Berlín fue un imprevisto. Hace 33 años nadie pensaba que el telón de acero y los regímenes comunistas iban a caer de la noche a la mañana. Nadie se lo esperaba. Yo estuve allí un año antes. Tampoco pensaba hace unos meses que en una Cumbre de la OTAN, en el menú que nos han ofrecido en IFEMA a los periodistas, después de pagar 20 euros, hubiera que censurar la ensaladilla rusa. Estaba en el menú y lo quitaron porque Rusia, ahora, según la OTAN, es la más directa y significativa amenaza para el mudo. Cuando cayó el mundo de Berlín pensamos que íbamos a vivir en un mundo casi feliz. El fin del comunismo, el comercio mundial y la globalización iban a hacer del mundo un sitio más seguro. Era una ingenuidad. Por si hubiera alguna duda después de la derrota en Afganistán o de la invasión de Ucrania, hoy el secretario general de la OTAN, en su última rueda de prensa antes de terminar la cumbre lo ha dejado claro.

Los 32 socios de la OTAN son conscientes de que vivimos en un mundo peligroso. Putin es una amenaza y China un desafío sistémico, es lo que dice el Concepto Estratégico. La prueba de que vivimos en un mundo peligroso es que China ha respondido asegurando que la OTAN tiene las manos manchadas de sangre. En un mundo peligroso hay que hacer sacrificios para mantener la paz. Hay que aumentar, por ejemplo, el gasto en defensa. Sánchez, al concluir la cumbre, ha defendido que se doble el gasto en defensa durante los próximos siete años. Las encuestas dicen que a la mayoría de los españoles no les plantea ningún problema alimentar ese gasto, el problema lo tienen los socios del Gobierno, que tampoco quieren apoyar a Sánchez para aprobar el aumento de destructores en Rota. Dice Sánchez que la decisión se va llevar pronto al Consejo de Ministros y que espera el apoyo de Podemos.

El secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg se ha deshecho en elogios con España por lo bien que ha organizado la Cumbre. Pero no se ha movido ni un centímetro de lo que dijo antes de que empezara, la decisión de proteger a Ceuta y Melilla habría que discutirla en caso de agresión.

El mundo es más peligroso y también más complejo de lo que quiere hacernos creer el Gobierno de Sánchez".