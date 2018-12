De Haro a las 18H: "Sánchez no puede ser un referente en inmigración

Tiempo de lectura: 2



Jean Koulio llegó a España en 2015 después de un largo viaje que le trajo de Guinea Conacri.

Koulio es uno de los 244 millones de personas que en el mundo han salido de su país para buscar un mundo mejor. Son algo más del 3 por ciento de la población mundial. Abandonan su casa por guerras, por hambre, por que no tienen futuro, huyendo de la violencia y del hambre.

En España estamos ahora muy sensibles con esta cuestión porque en lo que va de año han llegado a nuestras costas más de 47.000 personas. El cierre de la ruta de Libia ha abierto la ruta de Marruecos de forma más intensa. En estas horas, mientras se rescatan inmigrantes en el Estrecho, después de que se hayan rescatado casi 700 inmigrantes en el Estrecho, se ha firmado un importante pacto sobre las migraciones auspiciado por la ONU.

Este pacto no va a resolver todos los problemas, ni siquiera va a resolver los más importantes, porque es un acuerdo de mínimos. Pero es un buen pacto porque es el primero que se firma en el marco de las Naciones Unidas y porque invita a mirar el reto de las migraciones no solo como un problema que deba resolverse controlando las fronteras. Los países que insisten en que la migración es mala y que hay que insistir solo en el control fronterizo se han quedado fuera, es el caso de Estados Unidos o de Hungría.

En la cumbre Merkel, la gran Merkel, que tuvo la valentía de abrir las puertas a los refugiados, ha asegurado que Europa va a necesitar un

mayor número de mano de obra cualificada de fuera".

Es una verdad como un templo. Necesitamos controlar los flujos migratorios, pero no solo. Hay que mirar el fenómeno de un modo integral. Hay que apostar por un desarrollo que no eche a los migrantes en manos de las mafias. Y hay que trabajar en favor de la integración, porque los flujos migratorios son buenos para el norte que se ha vuelto viejo.

Sánchez ha querido presentarse como una gran referencia en esta cumbre, Sánchez quiere tener todas las fotos internacionales mientras Torra llama a una rebelión violenta, que eso es la via eslovena

Sánchez ha criticado a los partidos que utilizan la migración. Sánchez en esto no puede ser referencte. Porque Sánchez no ha pedido ayuda Frontex para hacer frente a la crisis del Estrecho como si lo hicieron Grecia e Italia en su momento, porque no ha modernizado ni los centros de acogida e internamiento, porque no ha dado solución a los menores no acompañados. Y porque ese no hacer nada, porque su falta de rumbo en política migratoria quizás sea uno de los motivos de que haya aumentado la alarma, la sensación falsa de que estamos ante una invasión