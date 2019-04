De Haro a las 18h: "En positivo, la campaña iría mejor para el PP"

Tiempo de lectura: 2



"Mañana empieza la campaña electoral. Parece mentira pero mañana empieza la campaña electoral. Y hoy ha sido uno de esos días, porque el PSOE ha trazado una estrategia muy simple: la estrategia del PSOE es movilizar con la amenaza de que vienen tres derechas que son la misma derecha, que se va a cargar el Estado del Bienestar y exponer poco a Sánchez a entrevistas y debates. A Sánchez le han hecho una entrevista de esas que no quiere hacer en La Sexta y ha insistido en que PP, Ciudadanos y Vox son lo mismo, esa es la trampa, porque no son lo mismo, pero no ha contestado cuando le han preguntado si volvería a utilizar un relator y tampoco ha contestado cuando le han preguntado por si concedería indultos.

¿Por qué quiere evitar hablar de relator? Porque todos recordamos que estaba dispuesto a que hubiese un relator y porque todos recordamos que el diálogo iniciado en Pedralbes no estaba dentro de la Constitución. ¿Por qué no dice que se equivocó y que no habrá indultos? Porque reconocer el error sería reconocer que ha negociado con el independependentismo y porque quiere dejar la puerta abierta a una negociación.

Para la movilización el CIS de Tezanos de ayer es muy malo, por eso, Tezanos que es un hombre de partido se ha ido a la SER a decir que su encuesta está equivocada, que hay más voto del PP, y que hay voto oculto de Vox.

Hay que movilizar para frenar a VOX, Ciudadanos y PP, que no son desde luego iguales. El centroderecha ha conseguido hoy un pequeño éxito. Casado ha conseguido que se hable de su bajada de impuestos de 16.000 millones y de la promesa de creación medio millón de empleos.

Calviño ha respondido. La ministra no quiere mirarse en el espejo. El FMI le ha pedido al Gobierno que haga cambios para reducir el déficit. La Unión Europea le dijo hace unos meses que estaba claro lo que el Gobierno iba a gastar, pero que no estaban nada claros los impuestos. AIREF, la autoridad fiscal independiente, la ha dicho al Gobierno que sus viernes sociales nos van a costar 920 millones de euros. Por eso, en positivo la campaña iría mejor para el PP.