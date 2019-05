De Haro a las 18h: "¿Por qué en quince años se dispararon los partidarios de la independencia?"

Tiempo de lectura: 2



"Parece que la corteza terrestre podría estar partiéndose frente a las costas de Portugal. Las placas tectonicas africana y euroasiática se están separando. Todo se mueve. No solo las ideas, la política y la vida social.

La política catalana se mueve. Por primera vez desde octubre de 2017, cuando se celebró el referéndum que no fue referéndum del 1-O, los ciudadanos contrarios a la independencia de Cataluña superan a los favorables a la secesión. Así lo certifica el Centro d'Estudis d'Opinió (CEO) -el CIS catalán- en su último barómetro.

El porcentaje de personas contrarias a la creación de un Estado catalán independiente se sitúa en el 48,6% frente a un 47,2% que apoyaría la secesión. Es una buena noticia pero hay que recordar solo un dato: hace quince años los partidarios de un Estado independiente eran el 15%.

¿Qué ha pasado en los últimos años? Tras la sentencia del TC sobre el Estatut, se dispararon los partidarios del independentismo hasta niveles similares a los actuales.

Seguro que en las causas de este aumento hay una labor de propaganda y una labor política. Y seguramente también hay una falta de presencioa del proyecto español, de España como país en Cataluña. Esto requeriría una conversación muy larga que habría que tener. ¿Por qué en quince años se dispararon los partidarios de la independencia?

España ha dejado de estar presente en Cataluña. Pero España, como una España unida también ha dejado de estar presente en las instituciones europeas. No digo solo en Bruselas, sino en muchas universidades, etc. El independentismo ha hecho una gran campaña y Rahoy no trabajó en contra de esa propaganda. Sánchez tampoco.

Sánchez se ha dado cuenta de que hay que hacer algo y le ha hecho un encargo la que ha escrito su libro, Irene Lozao a la Secretaría de Estado de la España Global. Irene Lozano, por cierto que suena para sustituir a Borrell. Aunque ella dice que no habla de quinielas. Tiene desde hace unos días el encargo de poner en marcha un dispositivo diplomático que fundamentalmente busca poner en marcha 200 diplomáticos de las distintas embajadas para que se pongan a trabajar en contrarrestar la imagen de los independentistas.

Se ha montado un lío importante en las embajadas, porque dicen muchos diplomáticos que está muy bien este plan, pero que sin dotarlo econímicamente pues no puede funcionar. Borrell se va a al Parlamento europeo y en los diez meses que ha estado en el ministerio digamos que ha fracasado en el intento de explicar fuera de España lo que significa la independencia de Cataluña. Iba a cerrar las embajadas catalanas, no las cerró. Aquí hay una tarea importantísima que hay que hacer cuanto antes".