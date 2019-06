De Haro a las 18h: "Nuestra democracia va camino de convertirse en una vetocracia"

Tiempo de lectura: 2



"Después de casi diez días de postureo parece que algo se empieza a aclarar en este circo de tres pistas que son los pactos municipales, autonómicos y nacionales para todas las investiduras que tenemos pendientes. A juzgar por lo que ha pasado en los últimos días, a juzgar en realidad por lo que viene pasando en la politica española desde 2015, con más o menos grado de bipartidismo, lo que cuenta no es cuantos diputados tiene un partido, ni la capacidad que tiene un partido de construir, aportar soluciones y llegar a pactos. Lo que cuenta en España es la capacidad de veto. Nuestra democracia va camino de convertirse en una vetocracia. Tanto valgo cuanto más veto, una auténtica pena.

Esta mañana el Rey Felipe VI ha empezado su ronda de consultas con los partidos para la investidura. Han pasado por Zarzuela los representantes de Podemos, PRC, Compromis, UPN, Coalición Canaria. Y todos ellos han exhibido su capacidad de veto: Podemos dice que quiere entrar en el Gobierno, Compromis un nuevo sistema de financiación, lso Cántabros dinero y UPN. Esparza., después de hablar con el Re ha sugerido que lo que quiere es una absteción.

UPN está dispuesta a abstenerse para que Sánchez sea invesido presidente si los socialistas se abstienen en Navarra y dejan a Navarra Suma gobernar. En principio está fórmula no tiene más que ventajas. Sánchez, salvo gran sorpresa, va a ser investido presidente y es preferible que el favor se lo deba a UPN que que se lo deba a ERC o a Bildu. Que Navarra Sume gobierne es también una buena noticia, frena la vasquización. El único problema es que Navarra Suma no es solo UPN. En Navarra Suma están también el PP y esta Ciudadanos. Y a lo mejor en el PP y en Ciudadados piensan que el PSOE tiene que facilitar la investidura de Esparza en Navarra sin pedir nada a cambio. Ya veremos. Pero todo lo que sea alejar a Sánchez de Podemos y del independentismo será una buena aportación. Un partido no vale por cuanto puede vetar sino por cuanto ayuda a construir. Y este es un buen ejemplo.

Donde también se empiezan a aclarar las cosas es en Castilla y Leon. Hoy se han reunido los líderes de Ciudadanos, Igea, y de PP, Mañueco. Igea en Castilla Y Leon está en situación de bisagra perfecta. Igea prefería, en principio, apoyar un Gobierno del PSOE. Pero parece que ha acatado la decisión de la dirección de Ciudadanos y Mañueco, el PP ha anunciado que la cosa avanza.

Sería conveniente que Ciudadanos se convenciera de esto, de que un partido no vale por su capacidad de veto sino por su capacidad de construcción".