De Haro a las 18h: "hay que decirle un no a la polarización que los partidos políticos quieren imponer"

"A escasas horas de que comience la campaña electoral, esta medianoche, hemos tenido la triste evidencia de que hay zonas de España, universidades, en las que no hay libertad. Unos de esos sitios es la Universidad Autónoma de Barcelona. La cabeza de lista del PP en Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha visto cómo en un acto de precampaña era boicoteada su intervención con gritos e insultos por un grupo de doscientos independentistas radicales que han llamado fascista a Cayetana Álvarez de Toledo.

Paradójicamente, estos violentos gritan "¡Libertad! ¡Libertad!", y es la libertad a lo que tienen miedo estos radicales. Estos manifestantes, por llamarlos de algún modo, que se sienten muy valientes porque van en grupo, porque saben que tienen cobertura institucional, son hijos del miedo. Odian la libertad porque tienen miedo. Los hijos del miedo tienen que evitar a toda costa las razones y la palabra del otros. Los hijos del miedo tratan de evitar la diferencia, porque los hijos del miedo solo pueden escuchar las palabras de la tribu. No vaya a ser que otra palabra y otra razón les convenza.

Tienen miedo de usar la cabeza. Y llaman fascistas a todo el mundo. Llamar fascista a todo el mundo es fácil, es una forma de no utilizar la cabeza. Desgraciadamente en España se ha puesto muy de moda llamar fascista o totalitorio al otro. Cuando más se usan este tipo de descalificativos, más claro está que hemos dejado de pensar.

Estos violentos no saben lo que es el fascio. Si supieran lo que es el fascio no utilizarían esa palabra. Cayetana Álvarez de Toledo se ha vuelto y ha dejado claro que no estaba dispuesta a callarse.

Lo triste es que esto que ha sucedido en grade extremo en la Universidad Autónoma de Barcelona, es cada vez más habitual en la vida política española. El que no cae de mi lado, se convierte en enemigo. Y esto quieren convertirlo en algo habitual los partidos políticos. Los partidos poíticos han dejado de ser adversarios, son enemigos. Por todo se cuestionan, pero no cuestionan las ideas del otro, cuestionan al otro. Esta es la dinámica perversa que conviene tener en cuenta antes de empezar la campaña electoral para no quedar colonizado ideológicamente por este frentismo permanente, izquierda contra derecha, independentistas contra consititucionalistas... Esta permanente colonización ideológica que tenemos que sufrir de los políticos. Porque la vida no es así, porque la experiencia real es totalmente diferente, porque en la familia, en el trabajo, convivimos con el que es de izquierdas, con el que es de derechas, con el que es verde, con el que es azul, y tenemos experiencia de que la diferencia no es una categoría absoluta, como quieren imponernos los partidos políticos.

No es cierto. Yo puedo convivir, construir, hacer, escuchar, aprender del otro, del que piensa de una manera diferente.

A pocas horas de que empiece la campaña elecotoral hay que decirle un no a la polarización que los partidos políticos quieren imponerle a la vida social que es mucho más rica, mucho más interesante, mucho más fecunda, y están menos crispada de lo que piensan los políticos".