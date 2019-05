De Haro a las 18h: "Hace un año era difícil imaginar un Podemos desarbolado suplicando entrar al Gobierno"

Tiempo de lectura: 2



"Hace ahora un año Mariano Rajoy seguía en un restaurante que está a 50 metros de aquí, de los estudios centrales de la COPE, el Arahy. Seguía refugiado en ese restaurante cuando el en Congreso se materializaba la moción de censura que lo iba a echar del Gobierno. ¡Cuantas cosas han cambiado en este año¡ ¡Quién nos hubiera dicho que un año después Sánchez iba a estar negociando una nueva investidura y que se estarían negociando pactos autonómicos y municipales a cinco bandas¡ Porque hace cinco años no había derechita valiente, no había Vox con capacidad de decidir. Por cierto que estos cinco días que llevamos desde las elecciones del domingo los partidos españoles se han retrado con una incapacidad probverbial no de llegar a acuerdos sino de empezar a negociar. Parece que no se han enterado de que ya no sirven ni los vetos ni esa mentalidad hegemónica que ha caracterizado la vida política española.

Hace un año se nos hacía difícil imáginar que un Podemos desarbolado estuviera suplicando la entrada en el Gobierno.

Iglesias, que llegá a pedir una vicepresidencia, que hace unas semanas apostaba por puestos de importancia en el Gobierno, hoy se ha puesto una chaqueta, se ha ido a la reunión del Círculo de Economia de Sitges y ha dicho que lo de los ministerios es lo de menos que lo que quiere es algún cambio en políticas sociales. Quien nos hubiera dicho hace un año que Podemos habría perdido sus colmillos y que Sánchez, sin darle nada a cambio, puede contar con sus votos para la investidura.

Tampoco era imaginable que hace un año, el portavoz de una nueva fuerza parlamentaria, estuviese pidiendo ser incluido en las negociaciónes para que ayuntamientos o Comunidades como la Madrid no sean gobernadas por la izquierza. Es lo que ha pedido hoy Espinosa de los Monteros.

No nos imáginabamos hace un año que la derecha acabase fragmentada. Y no se si hace un año nos hubierámos imaginado que Ciudadanos fuera tan remiso a aceptar el papel bisagra que le han asignado los electores. Porque Ciudadanos, que ha resultado ser un centro con la piel muy fina, no quiere sentarse con Vox, se resiste a impedir un Gobierno de Erc en el Ayuntamiento de Barcelona. Ciudadanos que vino a hacer la nueva política está dando muestras de muy poca flexibilidad.

Muchas han cambiado en un año. ¿Han cambiado todas? No. Hay algo que no cambia. Hay una aldea gala, el País Vasco, más concretamente, el PNV que resiste. Rajoy se refugió en el Restaurante Arahy por un cambio de criterio del PNV. Y ahora Sánchez, sigue cortejando al PNV Lo ha dejado claro Cel''a tras el Consejo de Ministros.

Y como el PNV es esencial y como para el PNV, para el nacionalismo vasco, la vasquización de Navarra es esencial, Chivite, la lider de los socialistas navarrros ya ha hablado con Uxua Barcos para que no gobierne Navarra Suma y para conseguir una investidua con un Gobierno de socialistas y nacionalistas que llegará con la abstención de Bildu. Hay cosas que no cambian".