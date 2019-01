De Haro a las 18h: "Los vientos ya no soplan a nuestro favor"

Tiempo de lectura: 2



Vamos a escuchar un sonido de la hemeroteca, de la discoteca, de documentación. Este sonido, que es de archivo, es el sonido de los famosos vientos de cola que permiten navegar mejor y más rapido. Los vientos de cola, el petróleo barato, los tipos de interés bajos. Esos vientos de cola permitieron que la empresa en la que tu y yo trabajamos haya ido mejor. Sobre todo nos permitió exportar mucho y tener un superavit comercial, que vendiéramos más de lo que comprábamos en el exterior. Esos vientos de cola han permitido crear casi medio millón de puestos de trabajo, en muchos casos, contratos precarios, pero contratos. Puesto estos vientos de cola que estamos escuchando ya son un sonido de archivo. Con lo que se crearán menos puestos de trabajo este año y nuestras empresas lo tendrán más complicado para vender en el exterior. Hace unas horas se han iniciado la mítica reunión del Foro de Davos, donde se reúnen líderes políticos y empresariales de todo el mundo. El encuentro suele ser una ocasión para tomar la temperatura y sobre todos los vientos económicos que soplan en el planeta. Y en el arranque de esa reunión ya ha quedado claro que los vientos de cola ya no soplan, que la política está estropeando las cosas y que la guerra comercial nos va a afectar bastante a ti y a mi. Hay una cosa muy importante en Davos: Las fotos, las fotos de quien no va y no va. Y en la foto de este año no van a estar ni Trump, ni Macron, ni May. Hubo una época en la que algunos decían que con la globalización la política había desaparecido y que gobernaban los mercados. Trump no va a Davos porque su empeño en que el Congreso le autorice fondos para la construcción del muro con México ha provocado el llamado cierre de Gobierno. Theresa May tampoco acude porque cada minuto cuenta en la gestión imposible del Brexít para el que quedan poco más de dos meses. Y Macron se queda en París porque la revuelta de los chalecos amarillos cuestiona seriamente su representatividad. Ahora se nos ha hecho evidente que la política, la mala política ha vuelto. ahora descubrimos, en negativo, que las malas decisiones políticas tienen consecuencias. Según uno de los estudios presentados en Davos, l 88 por ciento de los máximos responsables de las mayores empresas del mundo les quita el sueño la guerra comercial entre China y Estados Unidos. El nacionalismo y el populismo afecta ya a las compañías para hacer su trabajo. A esta referencia se suma la bajada de previsión del FMI. China ha tenido su peor año desde 1990. Y eso nos afecta a ti y a mi. Porque no somos una isla. Es verdad que casi todo lo que exportamos lo exportamos a la UE, y que China solo resresenta el 7 por ciento. Pero si China y Estados Unidos estornudan toda Europa se constipa. No sabemos cuándo vendrá la nueva crisis, pero sí sabemos que ni Europa ni España están preparadas para afrontarla. En Europa la arquitectura del euro no está terminada. En España hay muchas reformas por hacer y la mala política, con expansión de gasto, nos puede hacer daño.