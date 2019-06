De Haro a las 17h: "La verdad de una releigión se acrdeitaba por ser algo razonable, por ser algo humano"

Tiempo de lectura: 2



"Shimon Singer es un judío ultraortodoxo que vive en Nueva York. Singer no es partidario de vacunar de sarampión a su hija Malky, está preocupado por la salud de la niña, pero por motivos religiosos rechaza la vacuna.

Cómo no está vacunada a Shimon Singer no le dejen llevar a su Malky a lugares públicos y a los grandes centros comerciales.

A comienzos de años la comunidad de judios ultraortodoxos de Nueva York fue la protagonista de 200 casos de sarampión. La propagación del sarampión se explica por los viajes que habian realizado estos ultraortodoxos a determinadas áreas de Israel. Estaban indefensos ante la enfermedad. Los casos de sarampión en Estados Unidos siguen aumentando y alcanzan ya los 971 en lo que va de año, la mayor cifra en el país desde hace 27 años. Ahora la noticia es que El Parlamento de Nueva York ha eliminado la exención religiosa ue permitía a los neoyorquinos no vacunarse aludiendo a motivos religiosos.

Este caso nos muestra que en contra de lo que decían mchos no estamos en una sociedad secular, la religión tiene peso.

No solo en oriente tambien en occidente.

¿Qué hacemos con esto? ¿hasta donde puede llevar la libertad religiosa? No es un problema fácil. La libertad religiosa no es absoluta. Los Sijs no quieren llevar casco en Londres, ¿Hay que dejarles no llevar casco? También está la polémica por el uso del velo., Algunos de estos problemas no se planteaban porque había una sociedad con origen cristiano y con una ética compartida.

Esta claro que el Estado tiene derecho a poner límites: como el de poner vacunas, no puede dejarse de curar a alguien.

La religión no puede razonar en el espacio público utilizando razonamientos teológicos, no puede utilizar el razonamiento de que lo dice el Corán. No se puede imponer de ningun modo to al Estado y a la sociedad un derecho revelado, un ordenamiento jurídico derivado de una revelación biblica, coranica o hindú. Para aprobar o desaprobar las vacunas hay que apelar a la naturaleza y a la razón como verdaderas fuentes del derecho. La tradicción occidental, la mejor occidental, siempre ha dicho que la verdad de una releigión se acrdeitaba por ser algo razonable, por ser algo humano. Pero vivimos en un mundo con otras tradiciones".