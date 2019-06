De Haro a las 17h: "Tirar alimentos además nos retrata"

Tiempo de lectura: 2



Los españoles desperdiciamos mucha comida. Entre enero y diciembre de 2018 los hogares españoles desperdiciaron 1.339 millones de kilos, de alimentos o bebidas, un 8,9% más que en 2017, o lo que es lo mismo 109 millones de kilos o litros más que hace un año.

Estos datos elevan la tasa total de desperdicio de alimentos sobre el total de alimentos comprados hasta el 4,6%, un 0,3 por ciento más que en 2017. Compramos la comida y acabamos tirándola porque se pasa la fecha, porque hemos comprado de más. El total sin utilizar lo que más se desperdicia sonfrutas, hortalizas y verduras.

Alguien podría decir, que más da me lo puedo pagar, no se lo quita de la boca nadie. Es un razonamiento falso. Lo que uno compra no es del todo de uno. Para que yo tenga un filete en la mesa hay que utilizar por ejemplo mucha agua, para producir una cierta hortaliza se requiere mucha agua. Y el agua que se ha utilizado para ese filete o para esa hortaliza es agua que se quita de otro sitio.

Lo que yo compro hace que los precios se mantenga a un determinado nivel. Si yo no utilizo lo que he comprado, estoy fastidiando a gente que podría utilizar el agua que se ha utilizado para regar ese calabación o para hacer crecer la hierba que se come la vaca para que yo tenga filete.

Las cosas son de uno, pero son también en cierto modo de todos. El que yo pueda comprar una cosa no significa que pueda hacer con ella lo que me dé la gana. Teniendo en cuenta que todos estamos interrelacionados, que hay una ecología que nos vincula, habrá que tener en cuenta que vivimos juntos en el planeta.

Esto de tirar alimentos además nos retrata, retrata la manera que tenemos de vivir. Muchas veces tiramos alimentos porque vivimos solos, porque no te tenemos gente para comer en casa... La recomendación es comprar lo que realmente vamos a necesitar.

Tirar comida a la basura no es nada bueno, y quizás habrá que empezar a cambiar algunas cosas en nuestra manera de hacer la compra.