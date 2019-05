De Haro a las 17h: "La nueva Junta no puede defender chiringuitos"

Tiempo de lectura: 2



"Vox quiere hacerse notar. No solo como el partido que pide un nuevo recuento de papeletas, o que promete alcanzar pronto los 180 diputados. Vox quiere hacerse notar como partido que cuenta en los parlamentos, como un socio exigente. Ayer amagó con no aprobar el decreto ley de rebaja de impuestos aprobado por el Gobierno de la Junta de Andalucía y con no aprobar los presupuestos después de que Casado lo hubiera llamado ultraderecha. Al final ayer Vox aprobó la rebaja fiscal, no hubiera podido hacer otra cosa, y con los presupuestos ya veremos qué pasa cuando los presente. Casado no ha pedido perdón pero el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha defendido la legitimidad de Vox porque "es un partido serio con el que se puede hablar". El PP andaluz quiere pocas bromas con lo de llamarles ultraderecha.

Vox quiere hacerse notar y hoy Francisco Serrano, su portavoz en Andalucía, ha querido demostrar que no todo es flolclore. Vox había solicitado los nombres de los los trabajadores, médicos y psicólogos que integran los equipos de lucha de violencia machista al servicio de la administración andaluza. Por razones de protección de la intimidad esos datos no se le pudieron proporcionar y Vox reformuló la petición y solicitó que se le informara de cuantos de esos trabajadores están colegiados profesionalmente. La Junta de Moreno y Marín le ha facilitado los datos y Francisco Serrano, el portavoz de Vox, ha denunciado que esos trabajadores no están suficientemente cualificados.

Estos datos los ha utilizado el portavoz de Vox para fortalecer su argumento de que las entidades que dependen de la administración andaluza y se dedican a luchar contra la violencia machista son chiringuitos. Marín rápidamente le ha desmentido y ha asegurado que son profesionales bien preparados y que no es el 60 sino el 50 por ciento los que no están colegiados.

¿Tienen que estar colegiados o no tienen que estar colegiados los empleados públicos? En Andalucía, como en otras comunidades autónomas, se aprobarán leyes que eximian a los empleados públicos de estar colegiados. Pero esas leyes fueron recurridas al Tribunal Constitucional que en dos sentencias de 2013 dejaron claro que los que trabajan para la adminsitración tienen que estar colegiados tal y como estableció la ley de 1974 de colegios profesionales.

Dicho de otro modo, no es de recibo que la mitad de los empleados que trabajan para la Junta contra la violencia machista no estén colegiados. No lleva razón Vox cuando le quita importancia a la violencia machista, pero en este caso la insistencia de Vox ha servido para poner en evidencia la poca seriedad de las contrataciones. Porque la violencia machista es una cosa seria necesita profesionales colegiados y no seleccionados por razones ideológicas. Fuentes sindicales estiman que en Andalucía la Junta Socialista contrató a 20.000 personas en entes al servicio de la administración recuriendo a procedimientos en los que no se tiene en cuenta el mérito y la profesionalidad. La nueva Junta no puede defender estos chiringuitos.