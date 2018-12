De Haro a las 17h: "Hay mucho que regenerar en la política andaluza"

Tiempo de lectura: 2



El PP y Ciudadanos han llegado a un acuerdo para que sea Ciudadanos quien presida la mesa del Parlamento de Andalucía que se constituye mañana.

El PP, Ciudadanos y Vox, porque sin Vox los partidos del cambio no tendrían una mayoría suficiente para hacer efectivo el cambio en el Parlamento Andaluz.

La mesa del Parlamento tiene siete puestos. El acuerdo incluye que el PP ceda un puesto a Vox y que Ciudadanos ceda un puesto a Adelante Andalucía. Esto último está pendiente de que Adelante Andalucía lo acepte y vote a favor de la presidencia de Ciudadanos. Si lo acepta Adelante Andalucía el PSOE se quedaría con dos puestos, pero aislado de este acuerdo amplio.

A estas horas negocian los secretarios generales del PP, Teodoro García Egea y de Vox, Javier Ortega, un acuerdo para empezar el cambio en Andalucía. Avanza el acuerdo para el cambio en Andalucía, un cambio muy necesario, más después de las declaraciones que ha hecho la presidenta de la Delegación Socialista en el Parlamento Europeo, Iratxe García, para denostar un pacto del cambio en Andalucía ha utilizado la expresión “derrocar al Gobierno socialista”. Las declaraciones de Iratxe García denotan con qué mentalidad gobiernan los socialistas en Andalucía. Habla de que la derecha va a derrocar, a derribar.

En Andalucía ha habido unas elecciones, las fuerzas del cambio suman más que la izquierda, no se derroca a nadie, porque el poder no es propiedad de nadie. Estas declaraciones y lo que tienen detrás provocan que no sea explicable una falta de acuerdo en la mesa del Parlamento de Andalucía. El acuerdo programático de PP y Ciudadanos es un buen acuerdo. Apuesta, por ejemplo, en educación por la libertad de elección de los padres. Andalucía, a pesar de la demanda de los padres, cuenta solo con un 20 por ciento de enseñanza concertada. En otras Comunidades Autónomas la concertada llega al 50 por ciento.

También es muy positivo que PP y Ciudadanos quieran imponer la dedicacón exclusiva de los altos cargos públicos o redimensionar Canal Sur.

Hay mucho que regenerar en la política andaluza. Mucho que mejorar en la sanidad andaluza, mucho empleo que crear. PP y Ciudadanos se han puesto de acuerdo para bajar el impuesto de sucesiones, para mejorar la situación de los autónomos con una cuota reducida de 50 euros y para intentar mejorar la agencia de colocación de Andalucía.

En cualquier caso el cambio en Andalucía será real no por lo que pueda hacer el PP y Ciudadanos sino por el protagonismo que los partidos del cambio le den a la sociedad civil, es la sociedad civil la que siempre proptagoniza el cambio.