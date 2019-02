De Haro a las 17h: "Por desgracia, la transición hacia la democracia en Venezuela va a requerir mucho tiempo"

Tiempo de lectura: 2



Durante días ilustres analistas, tertulianos, ex políticos metidos a corresponsales, han estado sosteniendo que el Papa Francisco no era suficientemente duro con el tirano Maduro. La acusación de que mantenía una clara equidistancia entre Guaidó y Maduro se hizo y se ha hecho una especie de lugar común no solo entre analistas de izquierdas, también entre los de derechas, muy de derechas y los centro, muy de centro. Se ha tomado como base para esa acusación las palabras que Francisco pronunció el pasado 28 de enero en el avión de vuelta de la JMJ que se celebró en Panamá.

Por estas palabras se acusó al Papa de poner una vela ante Dios y otra al diablo. El Papa tendría, decían que haber hecho lo que hizo Trump, reconocer de inmediato a Guaidó como presidente. Aquí aseguramos que el Papa hace de Papa no de presidente de un país. Y que la posición en favor de la democracia del Papa era clara porque el líder de la Iglesia católica toma posición a través de los obispos de un país. Y la Iglesia venezolana se ha batido el cobre en Venezuela en la lucha por la libertad.

En las últimas horas hemos conocido la carta de respuesta que el Papa le ha enviado a Maduro que le había pedido que mediara. Una carta privada en la que queda claro que Francisco no es nada neutral. En el tratamiento que le da a Maduro no lo reconoce como presidente del país. Y luego le reprocha que pida ahora una mediación cuando en todos los intentos de diálogos anteriores incumpliera lo que con buenas palabras había cumplido. Francisco recuerda que nada de lo acordado se llevó a cabo: elecciones, liberación de los presos políticos y apertura de un canal humanitario.

El cardenal Baltzar Poras, el que fuera presidente de la Conferencia Episcopal de venezuela, remacha hoy en una entrevista publicada por el diario El Pais lo que dice el Papa en su carta. Y asegura que la respuesta de Maduro a los ofrecimientos de diálogo realizados en 2015 y 2016 fueron una burla. El cardenal Porras denuncia el intento de manipular al Vaticano, la pérdida de cualquier institucionalidad, la utilización de una retórica belicista, la carencia de alimentos, la creación de un poder paralelo. La lista de denuncias es larga. Por desgracia la transición hacia la democracia en Venezuela va a requerir mucho tiempo. Y cada uno tiene que hacer su trabajo, los políticos el de la política, la Iglesia el de la Iglesia y la de los analistas el nuestro, estar siempre bien informados.