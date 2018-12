De Haro a las 17h: "El PSOE quiere imponer un modelo de enseñanza estatalista"

Tiempo de lectura: 2



Este Gobierno que no tiene apoyo para nada, que no es capaz sacar adelante ni los presupuestos, ni una estrategia clara para hacer frente al reto secesionista en Cataluña, una cosa si quiere dejar hecha antes de concovar elecciones: quiere colonizar ideológicamente la enseñanza. El Gobierno más débil de la democracia, con poco más de 80 diputados, se empeña en sacar a toda costa una contrarreforma educativa. Es sorprendente la prisa que tiene el equipo de Sánchez en este campo. Cuando todavía no sabemos cuánto meses va a durar el Ejecutivo, este viernes la ministra portavoz, que es también la ministra de Educación, ha asegurado que el Gobierno ya ha realizado la primera lectura de un anteproyecto de regulación de la enseñanza. El objetivo es que el cambio legislativo esté listo en enero. Para nada tiene apoyo el Gobierno para esto quizás sí. El Gobierno de Sánchez pidió a toda prisa un valoración a la comunidad educativa, a la que no había escuchado. Convocó al Consejo Escolar del Estado Pero sin haberlo escuchado ya ha puesto en marcha el cambio. La comunidad educativa ha dejado claro en las últimas semanas que un cambio de esta embergadura no se puede hacer así. Hay prisa porque el Gobierno de Sánchez se sabe débil y antes de unas eventuales elecciones quiere hacer lo mismo que hizo Zapatero cuando llegó al poder: anular la reforma de Aznar para promulgar la LOE. De hecho, esta reforma que prepara Celáa supone la vuelta a la LOE de Zapatero. Una ley que según acreditó PISA en su momento cosechó un rotundo fracaso en la lucha contra el fracaso escolar, en comprensión lectora y habilidades matemáticas. Durante años el PSOE habló de la necesidad de un pacto educativo. Ahora se ha puesto de manifiesto que este PSOE con precipitación y sin conversar con los sindicatos del sector y con la comunidad educativa quiere imponer un modelo de enseñanza estatalista. La contrarreforma quiere suprimir el criterio de la demanda social para el desarrollo de los concertados.