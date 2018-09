De Haro a las 16h: "El voto de los catalanes no es lo definitivo, porque Cataluña no es soberana"

Tiempo de lectura: 1



Sánchez ha querido empezar el curso político con una carantoña, con un requiebro, con un guiño al independentismo. El presidente del Gobierno ha querido empezar el curso con una caída de ojos dedicada a Torra. Y ha pronunciado la palabra mágica, la palabra que todo lo resuelve: Sánchez ha hablado de Referémdum. Es verdad que luego ha explicado que se trata de un referendum de autogobierno, que sería el final de una reforma del Estatuto. Lo que quería Sánchez era pronunciar la palabra mágica: referendum. Lo peor que ha hecho Sánchez, con todo, ha sido asegurar que los catalanes tienen un Estatuto de Autonomía que no votaron. Esas declaraciones suponen asumir como propios algunos de los postulados del independentismo. La reforma del Estatuto de 2006 sí fue votada por los catalanes. Pero los votantes de una Comunidad Autónoma al votar un estatuto no ejercen el derecho de soberanía que residen en todo en el pueblo español. Por eso, el Tribunal Constitucional corrigió algunos de los artículos. El voto de los catalanes no es lo definitivo, porque Cataluña no es soberana. Torra ha respondido a la caída de ojos de Sánchez con un bufido.