De Haro a las 16h: "Lo que mejor le viene a Torra y a los suyos es presentarse como víctimas"

Imagínate que tu equipo de fútbol lleva años sin ganar un partido de fúbol, meses sin jugar o encajando un gol tras otro sin conseguir meter ni un tanto de consolación. ¿Qué le podría venir mejor? La amenaza de un deshaucio o un embargo de sus cuentas. Los seguidores de tu equipo, urgidos por la persecución, recuperarían el entusiasmo, el gusto por sus colores. Eso es exactamente lo que ha pasado al PDCAT y a Torra. Con los médicos catalanes incendiados, con los funcionarios reclamando mejores salariales, con los Mossos hasta las narices porque se les cuestione por no garantizar el orden público, lo que mejor le viene a Torra y a los suyos es presentarse como víctimas. Ya sé esto está muy manido, que es el recurso de siempre, pero es que lo siguen usando. El martes empieza el juicio en el Supremo por el proceso de secesión. Y el juicio puede ser muy esclarecedor para el juego de noticias falsas al que estamos bombardeados desde hace dos años. Y el viernes tendremos Consejo de Ministros del Gobierno de España. ¿Que mejor ocasión tiene Torra ante los que están en la cárcel que el victimismo? Puede parecer un recurso escénico manido, pero les sigue funcionando. Elsa Artadi, la portavoz de una Generalitat que ha recibido tres cartas del Gobierno advirtiéndole de que tiene que garantizar el orden público después de que a los Mossos se les haya parado los pies de los CDR, Elsa Artadi, ha manifestado su sorpresa por esas cartas. Ahí la tenemos a Elsa Artadi interpretando un personaje victoriano, escándalizandose hipócritamente porque alguien pueda cuestionar su voluntad de garantizar el orden público. ¿Cómo es posible que a mi, Elsa Artadi, alguien pueda enviarme requerimientos? Como si nuestro Gobierno le hubiera dicho a los Mossos que no intervinieran, como si no hubiéramos puesto en evidencia a nuestra policía para defender a los CDR encapuchados que atacan manifestaciones en favor de la Constitución. Pues sí, eso exactamente es lo que ha hecho su Gobierno, señora Artadi. El Gobierno de Sánchez manda cartas de requerimiento para que haya orden porque esta semana toca estar beligenrante con los independentistas. Pero Sánchez tampoco quiere pasarse. Sánchez está en modo beligerante ma non troppo. En declaraciones a Onda Cero el ministro del interior Marlaska no ha hablado de enviar a la policía, ha hablado de ir adaptándose a los hechos que se vayan produciendo. No anuncia una intervención ni tampoco medidas drásticas. Aquí va a actuar la fiscalía. ¿No os suena esto? ¿Un Gobierno que no actúa y que deja a los jueces y a la Fiscalía que tomen el protagonismo?