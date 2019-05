De Haro a las 15h: "En 27 horas que lleva, Batet ya ha hecho un uso partidista del cargo"

Tiempo de lectura: 2



"Hay veces en las que el tiempo es decisivo. Y esta es una de ellas. Los cuatro diputados y el senador acusados de rebelión que juraron sin jurar ayer la Constitución tienen la voluntad de atacar a la democracia española. Y lo tienen muy declarado, lo tiene muy declarado Oriol Junqueras: volverá a intentar la secesión de Cataluña. Oriol Junqueras y su gente trabaja incesantemente, con bastante éxito por cierto, por desprestigiar la democracia española. La defensa del Estado de Derecho, de nuestra demcoracia, no se acaba con la celebración del juicio y con una sentencia. Oriol Junqueras y sus compañeros tienen a mucha gente, tienen mucho dinero, tienen mucha influencia para difundir sus mentiras sobre la democracia española. Cada minuto que pasa sin que los diputados acusados de rebelión sean suspendidos es tiempo que sirve para despretigiarnos como democracia. En las universidades de media Europa, de Estados Unidos, de medio mundo hay gente que ha estado mandando correos electrónicos y mensajes presentado a Oriol Junqueras y a sus compañeros como víctimas. Por eso era tan importante que Batet minutos después del juramento que no fue juramento, los suspendiera. Pero Batet, en las 27 horas que lleva de presidenta del Congreso ha hecho un claro uso partidista de la tercera autoridad del Estado: la presidencia. No hay duda posible, la lEC y el Reglamento del Congreso lo deja claro. Los diputados acusados tienen que ser cesados.

Batet, no contenta con posponer a mañana la primera reunión de la Mesa del Congreso, ha envíado un escrito a la Sala que juzga el procés en el Tribunal Supremo solicitando un informe para que aclare la situación de los cuatro diputados. Dice Batet que el Supremo como representante del Poder Judicial, es quien debe tomar la decisión.

Con este escrito Batet no solo pospone la suspensión sino que da la idea de que no es está claro quién y cómo tiene que realizar la suspensión. El Supremo le mandó la pelota a la Mesa del Congreso para que decretara la suspensión, Batet vuelve a mandarle la pelota al Supremo. Y también ha terciado la Fiscalía pidiendo al Supremo que suspenda inmendiatamente a los diputados acosados. ¿Ha sido casualidad que hayan coincidido en el tiempo el escrito de la Fiscalía y el de Batet pidiendo al Supremo que actúe? ¿Por qué esta mañana Fiscalia y presidente del Congreso apuntan hacia el Supremo?

Este peloteo es la munición perfecta para que Oriol Junqueras, su gente, los muchos que hacen campaña en el mundo contra España, encuentre munición. Porque tanto con el retraso como en la reticencia de Batet a hacer lo que le ha dicho el Supremo se da la sensación de que no hay seguridad jurídica, se da la sensación de que no está claro que el cese debía ser fulminante.

¿Por qué está haciendo esto Batet? ¿Por qué Sánchez saludó ayer dos veces en el Congreso? El domingo hay elecciones, todos lo recordamos. En las elecciones de abril el PSC le rebaño 50.000 votos a ERC. ¿Es solo ese el motivo? Probablemente no. ¿Hay ya un acuerdo de legislatura pactado con ERC? Probablemente no. ¿Está Sánchez buscando los votos de ERC para la investidura? Probablemente no. Pero esos votos pueden ser muy necesarios después. Iceta no podía ir a visitar a los políticos presos, pero Batet si puede hacer gestos como el que ha hecho ayer y hoy. Al PSC le vienen bien más votos, Podemos, que es el socio preferente de Sánchez apoya a los diputados acusados de rebelión.