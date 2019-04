De Haro a las 15h: "La advertencia del FMI es muy seria"

Tiempo de lectura: 2



"Estamos a punto de ver una foto que puede ser la foto del siglo, la primera foto de un agujero negro. Es sin duda apasionante asomarse un lugar donde la concentración de la masa es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar.

La verdad es que a veces tiene uno la sensación de que hay cierta similitud entre un agujero negro y una pre-campaña electoral porque los políticos se ponen a hablar de sus cosas y no hablan de lo que nos preocupa realmente a los españoles. Tres de cada cuatro españoles estamos preocupados por el desempleo, y no es para menos, aunque en 2018 la creación de puestos de trabajo fue muy intensa, se crearon 566.200 puestos de trabajo, seguimos teniendo la tasa de paro en el 14 por ciento. De este asunto no se habla en la precampaña electoral, no se hablaba hasta que hace unas horas las previsiones de primavera del FMI han pronosticado que nos vamos a quedar con eso 14 por ciento. Dice el FMI que habrá más gente buscnado empleo, más población activa. El FMI hace una advertencia muy grave, tal y como está la economía, decir que el 14 por ciento es la tasa de paro estructural es tremendo. El FMI puede equivocarse porque hay otros institutos que dicen lo contrario, pero la advertencia es muy sería. De esto no se hablaba en la campaña hasta que la ministra de Economía se ha visto en la obligación de responder al FMI.

En el mes de noviembre el FMI decía que España crecía con fuerza y entonces a Calvino le parecía que el FMI estaba en lo cierto. Ahora no le gusta lo que dice el FMI. A la ministra hay que recordarle quizás que el Banco de España estima que la subida del SMI puede destruir 125.000 empelos. alEspaña necesita más que el comer reformas estructurales en el mercado laboral y lo que promete Sánchez es más de lo mismo, una regulación del mercado laboral. La ministra Calviño también ha advertido de las consecuencias nefastas que puede tener en el control del déficit y de la deuda la bajada de impuestos que propone el PP.

La ministra no quiere mirarse en el espejo. El FMI le ha pedido al Gobierno que haga cambios para reducir el déficit. La Unión Europea le dijo hace unos meses que estaba claro lo que el Gobierno iba a gastar, pero que no estaban nada claros los impuestos. Airef, la autoridad fiscal independiente, la ha dicho al Gobierno que sus viernes sociales nos van a costar 920 millones de euros. ¿Cómo puede hablar la ministra al PP y a Ciudadanos de los peligros de que suba el déficit?"