De Haro a las 15h: "Lo de Susana Díaz es algo más que un mal perder"

Doña Catalina de Ribera quería que los pobres de Sevilla tuvieran un hospital. Y su hijo don Fadrique Enríquez de Ribera, lo construyó al comienzo del siglo XVI. Y por eso construyó el Hospital de las Cinco Llagas. El Hospital levantado por don Fadrique ha sido esta mañana el escenario de algo que no se producía desde hace casi cuarenta años. En el Hospital de las Cinco Llagas, sede del Parlamento de Andalucía, se ha escuchado esta mañana el discurso del que va a ser el primer presidente no socialistas de Andalucía. Y se han escuchado, a las puertas protestas. Buena parte del Gobierno en funciones, el todavía Gobierno de Susana Díaz, ha estado en la calle manifestándose contra el cambio propiciado por las urnas y por el acuerdo a dos bandas entre Vox , PP y Ciudadanos. Los manifestantes, convocados por asociaciones feministas, han asegurado que se les cercenan sus derechos. La todavía presidenta de la Comunidad de Andalucía, Susana Díaz, ha justificado la manifestación convocada por asociaciones feministas y por miembros de su Gobierno. Susana Diaz ha argumentado que los manifestantes tienen derecho a expresar su opinión sobre lo que no se hace bien. Derecho a manifestarse tienen todo el derecho del mundo. Pero otra cosa es que sea muy democrático que un Gobierno en funciones se manifieste contra lo que han decidido los andaluces. Dice Susana Díaz que han salido a manifestarse porque quieren critricar lo que no hacen bien: pero si todavía no ha arrancado el Gobierno. La explicación probablemente es más sencilla: Susana sangra, en el Hospital de las Cinco Llagas, por la pérdida del poder. Pero hay algo más que un mal perder. Hay una operación de deslegitimación profundamente antidemocrática horas antes incluso de que el nuevo Gobierno eche a andar. También la profesora de derecho constitucional, y a la sazón vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha sostenido que se trata de un ejercicio de libertad de expresión. La profesora de Derecho Constitucional y vicepresidenta sabe bien que la manifestación es sí un ejercicio de libertad de expresión, pero también una iniciativa poco democrática que intenta deslegitimar moral y politícamente el relevo en Andalucía. Se nos quiere hacer creer que el Gobierno de Moreno Bonilla no es moralmente democrático porque se ha apoyado en los votos de Vox. El acuerdo de Vox y PP es intachable. Estamos ante una vieja formula: el poder es legítimo solo cuando lo tengo yo o lo tienen los míos.