TIEMPO DE JUEGO
"Los fichajes muy bien, pero para mí hay un señor, que es el entrenador, José Bordalás, que me parece, de nuevo, otro milagro"
La victoria del Getafe ante el Athletic Club desata los elogios hacia el técnico azulón y dispara la ilusión por alcanzar los puestos europeos
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El Getafe de José Bordalás ha obrado el milagro y se queda a cuatro puntos de la posible quinta plaza de Champions tras una importantísima victoria ante el Athletic Club. Los goles de Luis Vázquez y Martín Satriano le han dado los tres puntos al conjunto azulón y han desatado una ola de elogios hacia el equipo y su entrenador.
Elogios al 'milagro' de Bordalás
Uno de los más contundentes ha sido el exjugador, y actual comentarista de Tiempo de Juego, Javi Casquero, quien se ha rendido al trabajo del técnico. Para Casquero, lo que está logrando el entrenador es "otro milagro lo que está haciendo con este equipo, es una auténtica locura".
Un mediocampo dominante
Casquero ha destacado el dominio del centro del campo azulón durante el partido. "El partido de Milla me parece una bestialidad", ha afirmado, subrayando la intensidad del equipo. "Es una barbaridad la cantidad de balones que ha recuperado Arambarri, se los han comido a los titulares y a los suplentes que han salido en mediocampo", ha añadido.
Finalmente, aunque ha reconocido el buen papel de los fichajes, ha insistido en que el mérito principal es del técnico. "Los fichajes muy bien, pero a mí hay un señor, que es el entrenador, que me parece, de nuevo, otro milagro", ha sentenciado, poniendo en valor la figura de Bordalás como el gran artífice del éxito del Getafe.
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