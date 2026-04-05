El 'pero' en el regreso de Nico Williams: "A pesar de que ha estado bien, le ha faltado..."

Nico Williams ha regresado a los terrenos de juego. El extremo del Athletic Club disputó la segunda parte en la derrota de su equipo frente al Getafe en el Coliseum (2-0), en lo que supuso su vuelta tras el parón por lesión. Su actuación ya ha generado las primeras valoraciones.

El periodista Ander Cotorro, en 'Tiempo de Juego', ha analizado la reaparición del futbolista. En su opinión, "a pesar de que Nico ha estado bien, le ha faltado quizás generar más en tema de centros, de quizás alguna ocasión de gol, en todas las intervenciones que ha tenido".

Un regreso en un momento clave

Nico, que en plenitud física es un fijo tanto para Ernesto Valverde como para Luis de la Fuente, vuelve después de someterse durante el último mes y medio a un nuevo tratamiento para superar su pubalgia en un momento clave del curso, tanto para su equipo como la selección española a solo dos meses del Mundial.

Derrota en el Coliseum

El Athletic cayó por 2-0 ante el Getafe. Los goles de Luis Vázquez y Martín Satriano dieron los tres puntos al conjunto azulón y confirmaron la permanencia para el equipo de Bordalás.

En la primera mitad, Guruzeta desaprovechó la ocasión más clara de los vascos con un cabezazo desviado. Ya en la segunda parte, con Nico Williams en el campo, el equipo de Valverde fue incapaz de generar peligro y vio cómo Satriano sentenciaba el choque en el minuto 90.