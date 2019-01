De Haro a las 15:30h: "La opinión de la gente que está sobre el terreno es la que cuenta"

Tiempo de lectura: 1



Hoy ha hablado la gente que tiene las manos en la masa. No como nosotros que opinamos, analizamos, hacemos consideraciones desde la información que tenemos, desde el salón de casa, tomando una cerveza con los amigos, que todo eso está muy bien. Hoy ha hablado la gente que está sobre el terreno, la que está dando de comer, la que está recogiendo a lo inmigrantes que llegan en patera, la que está atendiendo en aquellos pueblos de Andalucía donde las últimas llegadas son numerosas. Por eso, es muy importante lo que esta gente dice, porque si tú y yo hablamos, tenemos nuestra opinión, datos, punto de vista pero si habla la gente que está dando de comer, la que está vistiendo, la que está socorriendo a los inimigrantes ya es otra cosa, porque tienen una evidente autoridad. La autoridad que da la experencia. Ha hablado Cáritas Andalucía y ha dicho una cosa muy sencilla en un comunicado: "los inmigrantes no nos quitan trabajo ni colapsan nuestra sanidad" y ha criticado la desinformación y el aumento de rumores sobre los inmigrantes y la xenofobia. Los inmigrantes tienen más consecuencias positivas que negativas. Esto es lo que han dicho y son, repito, no la gente que opina con una caña, delante de un informe o haciendo un análisis, sino la gente que tiene los pies manchados de barro por estar atendiendo a los que llegan. Los que le ponen la manta cuando los sacan del agua, los que buscan dinero para dar de comer a los que vienen a través del Estrecho. Repito: 'los inmigrantes no nos quitan trabajo ni colapsan nuestra sanidad". Y ahora que cada uno opine lo que quiera.