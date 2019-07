De Haro a las 15:30 h: "Es importante que no se sofoquen las protestas ni que Xi Jinping silencie China"

Muy buenas tardes. Estamos tan enfrascados en nuestra no-investidura, tan pensando en las vacaciones que probablemente nos está pasando inadvertida una importante lucha por la libertad que se está produciendo en Hong Kong. Es decisiva. Hay convocada una manifestación en Yuen Long, donde tuvo hace unos días lugar la represión contra los manifestantes que llevan varias semanas luchando contra una ley de extradición, que permitiría que la zarpa totalitaria del régimen de China se extendiera sobre Hong Kong. Esta diversidad por libertad es algo que incomodaba mucho al régimen comunista de Xi Jinping. Porque Hong Kong todavía preserva algunos grados de libertad. Esta intolerable libertad que hay Hong Kong ha ido intentando reducirse, se hizo una legislación electoral para que los candidatos fueran autorizados. Y se pretendía dar un paso con una ley de extradición, que significaba que en realidad te iba a juzgar el régimen comunista chino que es aterrador porque su capacidad de represión es muy alta. Las manifestaciones de las últimas semanas han conseguido parar de momento la ley de extradición que esta suspendida pero retirada. Y mañana continúa con una concentración esa lucha por la libertad en Yuen Long. Que Hong Kong pueda mantener cierta libertad es muy importante para que China no sea virtualmente cerrado. Hong tiene que ser un altavoz de lo que está sucediendo en China. El que estas protestas no sean sofocadas definitivamente y que Xi Jinping no consiga definitivamente silenciar a Hong Kong es muy importante. Porque si Hong Kong queda definitivamente silenciado conoceremos menos lo que está pasando. Por cierto, gran parte de los disidentes son cristianos, pertenecen a la minoría cristiana que lucha por la libertad. Hay que pedir a la comunidad internacional que apoye a estos chicos, porque muchos de ellos son jóvenes que luchan por la libertad en China.