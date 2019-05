De Haro a las 15.00h: "Bajar los impuestos se dice rápido pero no es tan fácil"

Tiempo de lectura: 2



"Hoy se cumplen 175 años del nacimiento de la Guardia Civil. La fecha del origen de la GC es muy interesante. 1844. España acababa de salir de una cruenta guerra civil, la Primera Guerra Carlista, que nos había desgarrado durante siete años. El conflicto se había resuelto a favor de Isabel II y con su reinado llegaba el momento de construir una Administración liberal.

Estamos en campaña electoral. ¿Y de qué se habla en campaña electoral? De impuestos. Y eso está muy bien porque la democracia tal y como la conocemos se basa en que no se pagan impuestos sin representación. Gabilondo, el candidato de los socialistas a la Comunidad de Madrid, ha sugerido que si gobierna subirá el impuesto de sucesiones.

La izquierda habla de subir impuestos autonómicos. Y Rivera y el PP proponen bajar impuestos. El PP se compromete a no crear nuevos impuestos y pone como ejemplo a Juanma Moreno, que en Andalucía ha aplicado la bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, a la bajada del IRPF y a la reducción del Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados.

Ayer el líder de Ciudadanos prometío bajar en las Comunidades Autónomas el IRPF tanto como lo suba Sánchez.

Esto se dice rápido pero no es tan fácil. El sistema fiscal de las CCAA y su sistema de financiación es un lío. No es un lío porque las CCAA tengan transferidas competencias fiscales. Eso es normal. Las CCAA gestionan totalmente los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones e impuestos sobre el juego. Además tienen competencias en el 50% de la tarifa autonómica del IRPF. La competencia fiscal entre comunidades autónomas no ha dejado de crecer desde que en 1997. En la Comunidad de Madrid del PP es donde menos impuestos se han pagado hasta ahora. En Cataluña, Aragón y Asturias donde más impuestos se han pagado.

El lío es que no hay una relación directa entre lo que recaudan las CCAA y lo que gastan, porque de lo que recaudan el 75 por ciento va a una caja común que se reparte entre las CCAA. Al separar el punto donde se generan los ingresos y donde se producen los gastos, los políticos actúan de forma irresponsable. La reforma está pendiente desde hace más de 6 años. Como tantas otras reformas".