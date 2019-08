De Haro: " La economía de la eurozona se frena en el segundo trimestre y crece un 0,2 %."

El PP ya ha conseguido su propósito con la presidencia de la C de M, incluso antes de que Diaz Ayuso sea investida presidenta, lo que sucederá esta tarde. La presidencia de la C de Ma ya le ha permitido al PP generar un debate de política nacional. Ayer Diaz Ayuso prometió una bajada d eimpuestos y hoy la ministra Calviño le ha contestado que hayq ue cuadrar cuentas. y le ha recordado la "irresponsabilidad" de emitir deuda. La ministar en funciones lleva razón al advertir a Ayuso. Según la La Autoridad Fiscal Madrid tiene que recortar el gasto. Pero tiene gracia que Calviño le advierta a Ayuso de que tiene que cuadrar las cuentas, cuando el principal trabajo de Calviño ha sido conseguir de Bruselas permiso para no cumplir el objetivo de déficit. El pasado mes de mayo, al presentar la actualización del Programa de Estabilidad Calviño comunicó que incumplira ell compromiso de déficit en 9.000 millones de euros este año. En cualquier caso la situación económica no está para enfretamientos de pocos vuelos entre Gobierno y oposición. Hoy hemos conocido el dato de que guerra comercial pasó factura a la economía alemana en el segundo trimestre, que se contrajo un 0,1 % arrastrada por el derrumbe de las exportaciones y la producción industrial, sus dos grandes pilares. En su comparecencia del mes de julio, el gobernador de las perspectivas van peor y peor en el sector manufacturero. La economía de la eurozona se frena en el segundo trimestre y crece un 0,2 %. España, por su parte, siguió creciendo por encima de la media europea, un 0,5 % La posible crisis de las economías de China, Turquía y, menos pronunciada, de Italia, Reino Unido y Alemania. Por eso están aumentando las probabilidades de que el crecimiento de la economía española en 2019 se sitúe sólo rozando el 2% No es para tirar cohetes Los países de nuestro entorno cuentan desde hace mucho con sistemas laborales. más sensatos que los españoles. También esos países, en su mayoría, cuentan con un sistema de pensiones bien fundamentado y no como el español, que está en quiebra técnica desde hace años un sistema impositivo como el español, gobernado por principios caducos y pendiente de una reforma de fondo. UN sistema educativo mejor que el nuestro. Hay curvas en la economía y nosotros no estamos preparados.