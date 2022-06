De Haro atendiendo a los últimos sondeos: "En una España polarizada, Andalucía está poco polarizada"

"Buenas tardes, a la gente gente:

Si estuviéramos en Moscú no estaríamos hablando del calor que hace y de lo pronto que ha llegado este año. En Moscú están a 21 grados. Pero si viviéramos en Moscú no tendríamos libertad para criticar el genocidio en Ucrania y no podríamos comer en un McDonald's. Esto último lo ha solucionado Putin porque ha ya se ha abierto en Moscú la cadena 'Kusno & tochka'.

Los restaurantes Kusno & tochka tienen los mismos colores corporativos que McDonald's, venden hamburguesas como McDonald's. ¿Qué es lo que se parece más a McDonald's? Un anti McDonald's ruso. ¿Qué es lo que se parece más a la ideología progre? La ideología anti-progre. Un movimiento reactivo, se parece siempre demasiado al movimiento contra el que lucha.

A Juanma Moreno le cuesta contener la alegría

Esta mañana ha estado Juanma Moreno, el candidato del PP a las elecciones andaluzas, en el programa de Carlos Herrera. Le costaba contener la alegría.

Hoy se han publicado hasta siete encuestas, incluida la del CIS, y todas vienen a decir más o menos lo mismo: Moreno está cerca o muy cerca de la mayoría absoluta. Está entre 48 y 53 escaños. El PSOE no remonta y Macarena Olona, con sus discursos antiinmigrantes, no mejora las expectativas de Vox.

Olona es la candidata peor valorada. Vox tendría un buen resultado, pero lejos del récord que obtuvo en Andalucia en las Generales del 19. La izquierda se desploma. Pero hay en las encuestas de hoy cosas más interesante incluso que la intención de voto. Se confirma el trasvase de votos (17 por ciento), del bloque de la izquierda a la derecha. Eso significa que la dinámica de polarización entre bloques se suaviza.

No hay malestar ni gran cabreo en la izquierda, ocho de cada diez votantes de izquierda dicen que la situación de Andalucía es buena o regular. Casi la mitad de los votantes socialistas aprueban la gestión que ha hecho el Gobierno del PP y de Ciudadanos. Eso significa que los mensajes que le atribuyen al Gobierno del centro-derecha una gestión desastrosa, no calan. Los votantes de derecha y buena parte de los votantes de izquierda están cómodos con el Gobierno de Moreno. Ha resultado que, en una España polarizada, Andalucía está poco polarizada. Sería una buena noticia que en esto Andalucía marcara tendencia".