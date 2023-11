Fernando de Haro, sobre el escolta de Puigdemont: "Tendría que ser escoltado, pero a prisión"

No había boda en la que no sonase esta canción. «I Will Always Love You». Con este sencillo, Whitney Houston se estrena en la película el Guardaespaldas. Kevin Costner es un guardaespaldas solícito y preciso que se encarga de la seguridad de la cantante Rachel Marron.

Pues le van a mandar a Puigdemont un Kevin Costner, un guardaespaldas.

Que no le falte de nada a Puigdemont para que los siete diputados de JxCat voten a favor. Esta mañana le han preguntado a Bolaños que si le iban a poner un escolta a Puigdemont tal y como había pedido su secretario. Y tiempo le ha faltado a Bolaños para responder que como no.

Escolta y lo que haga falta. Puigdemont es un fugado de la justicia. Puigdemont tendría que ser escoltado pero a prisión.